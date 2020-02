Dainik Bhaskar Feb 13, 2020, 06:11 PM IST

नई दिल्ली.रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान प्रदर्शन करती स्मृति ईरानी और दूसरे भाजपा नेताओं की तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ उन्होंने लिखा कि मैं इन सदस्यों से सहमत हूं। वे रसोई गैस की कीमतों में 150 रु. की वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में बढती महंगाई को देखते हुए तो सरकार को ‘काम करो यार’ का नारा देना चाहिए।

केंद्र सरकार ने बुधवार को बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बुधवार से 144.5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी थी। इस पर कांग्रेस ने केंद्र ने सरकार की आलोचना की थी। पार्टी ने कहा था कि सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाकर आम लोगों के बजट को झटका दिया है।

देश का खुदरा महंगाई दर छह साल में सबसे ज्यादा: सिब्बल

कपिल सिब्बल ने कहा, मरीज अस्वस्थ्य, डॉक्टर लापता हैं, खुदरा महंगाई दर करीब छह साल में सबसे ज्यादा 7.59% हो गया है। सब्जियां 50.19%, दाल 16.71%, खाद्य और पेय पदार्थ 11.79%, मीट-मछली 10.50% और अंडे 10.41% महंगे हो गए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने गोली मारो का नारा दिया। इस समय सरकार का नारा तो ‘काम करो यार’ होना चाहिए।

Patient unwell

Doctor missing



Retail Inflation

Near 6 year high : 7.59%



Price jumps :



Vegetables 50.19%

Pulses : 16.71%

Food & beverages : 11.79%

Meat & fish : 10.50%

Eggs : 10.41%



Yogi Adityanath said : “ goli maro “

Slogan should be : “ kaam karo yaaro “