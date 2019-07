Dainik Bhaskar Jul 27, 2019, 06:04 PM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस ने शनिवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 2014 के बाद से सरकार ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए एक करोड़ से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी है, इससे पार्टी को आश्चर्य हुआ कि भाजपा हमारा भविष्य नष्ट कर रहा है।

Trees are ‘life’.

Tress are ‘oxygen’.

Tress absorb ‘carbon dioxide’.

Trees protect ‘environment’.



Modi Govt has cut a whopping 1,09,75,844 Trees 🌳 in the past 5 years! (Parliamentary Reply ⬇️)



Is BJP destroying our future? pic.twitter.com/CfOYlECAtM