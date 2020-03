Dainik Bhaskar Mar 11, 2020, 11:16 AM IST

नई दिल्ली. ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ने उन्हें सांसद, मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव जैसे कई अहम पद दिए, फिर भी वे मोदी-शाह की शरण में चले गए। सिंधिया ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस से नाता तोड़ दिया था। उनके इस्तीफे के बाद मध्यप्रदेश के 22 विधायकों ने भी मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक, सिंधिया बुधवार को भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया

1957 तक सिंधिया परिवार हिंदू महासभा के साथ था: दिग्विजय

Also the revolver by which Godse killed Mahatma Gandhi was given to him by one Parchure from Gwalior. Need to do some more research about who was Parchure.