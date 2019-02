लखनऊ. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को उप्र दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी। महासचिव बनने के बाद यह उनका पहला राजनीतिक दौरा है। दौरे से पहले प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ऑडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा- मैं कल आप सबसे मिलने लखनऊ आ रहीं हूं। मेरे दिल में आशा है कि हम सब मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे।

प्रियंका ने संदेश में कहा, ''हम ऐसी राजनीति की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप सब भागीदार होंगे। मेरे युवादोस्त, मेरी बहनें और सबसे कमजोर व्यक्ति सबकी आवाज सुनाई देगी। आइए मिलकर नए भविष्य और नई राजनीति का निर्माण करें।'' प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी।

