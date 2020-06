दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 11:59 AM IST

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस आज जमकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली से लेकर केरल तक हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध के नए तरीके आजमा रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना के डर से पहली बार सोशल मीडिया पर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते 10 दिनों में डीजल के दाम करीब 11 रुपए और पेट्रोल 9 रुपए महंगा हो गया है।

साइबर सेल ने की जमकर तैयारी

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस प्रदर्शन के लिए बीते 4 दिन से तैयारी चल रही थी। तीन दिन इसे छोटे स्तरों पर चलाया गया और 29 जून को एक साथ मैदान में उतरे हैं। आज सुबह 5 बजे से ही कांग्रेस ने वॉट्सऐप ग्रुप्स के जरिये समर्थकों को एक्टिव करके ट्विटर, फेसबुक, इंस्टग्राम और यूट्यूब पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 9 बजे के बाद इसमें तेजी आई और 11 बजे तक ये पूरे जोरों पर हैं।

कांग्रेस के तमाम संगठन और पदाधिकारियों को मेंडेट दिया गया है कि उन्हें पूरे दिन एक्टिव रहकर मोदी सरकार के घेरना है। इसके लिए कांग्रेस की साइबर सेल ने भी विशेष कंटेंट तैयार कराया है। इसमें भाजपा नेताओं के पुराने बयान, भाजपा को सपोर्ट करने वाले फिल्मी सितारों के बयान, कार्टून, वीडियो और डेटा पोस्ट करके माहौल बनाया जा रहा है।

कांग्रेस की ओर से की जा रही अपील

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने गरीब आदमी से लेकर हर वर्ग की कमर तोड़ दी है; महामारी में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने हर वर्ग को झकझोर कर रख दिया है। आइये पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ #SpeakUpAgainstFuelHike अभियान का हिस्सा बन जन की आवाज बुलंद कर सरकार को जगाते हैं।

सोनिया ने नहीं, राहुल ने दिया मैसेज

राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से मैसेज दिया है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से परेशान लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करें और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। सोनिया गांधी का कोई ब्लू टिक वाला ऑफिशियल हैंडल नहीं है, लेकिन उनके नाम से चल रहे कई हैंडल्स पर महंगाई के खिलाफ ट्वीट हो रहे हैं।



कांग्रेस के ऑनलाइन प्रदर्शन की झलकियां

इस आफतकाल में आम आदमी राहत को तरस रहा है; भाजपा सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाकर राहत की जगह आम आदमी पर आफत बनकर टूट रही है। देश राहत चाहता है; पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से, भाजपा के कुशासन से। #SpeakUpAgainstFuelHikepic.twitter.com/yPGpxPQ6QP — Congress (@INCIndia) June 29, 2020

पिछले 6 साल में पेट्रोल-डीजल पर 12 बार कर बढ़ाकर भाजपा ने आम जनता को लूटने का काम किया है। इस महामारी संकट में लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने भाजपा के जनविरोधी चेहरे को बेनकाब किया है। जनहित पर मुनाफाखोरी भारी है।#SpeakUpAgainstFuelHikepic.twitter.com/d2G1837zKJ — Congress (@INCIndia) June 29, 2020

The BJP govt. has made over 3 lakh crore from the petroleum sector in only 1 year. What has happened to all this money? Where was it spent? The Indian tax payer is owed an explanation. #SpeakUpAgainstFuelHikepic.twitter.com/ymsIpAESUQ — Congress (@INCIndia) June 29, 2020

पेट्रोल डीज़ल के बढ़ते दामों का असर न सिर्फ़ छतीसगढ़ के बाज़ार बल्कि वहां के किसानों पर भी पड़ा है। इन दामों की वजह से उनकी खेती पर गहरा असर पड़ा है।



आइए छत्तीसगढ़ के एक सामान्य से किसान से सुनते हैं- उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। #SpeakUpAgainstFuelHikepic.twitter.com/K23fN1YR7z — Congress (@INCIndia) June 29, 2020

At a time when India is dealing with a severe economic crisis & COVID pandemic has cut off regular incomes for lakhs of people, BJP Govt is looting the common people. Raise your voice against this unmindful & insensitive hikes.#SpeakUpAgainstFuelHikepic.twitter.com/NXIgIcl3n8 — K C Venugopal (@kcvenugopalmp) June 29, 2020

What the BJP govt fails to understand, is that tax collected from the people is supposed to benefit the people. Despite paying some of the highest taxes in the world, Indians get 0 benefits from the govt. #SpeakUpAgainstFuelHikepic.twitter.com/K8r4iQvVVm — Congress (@INCIndia) June 29, 2020

With due respect to one & all sharing a video received, to be seen with a pinch of salt &/or a sense of humor. pic.twitter.com/wj5h5pirUJ — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 29, 2020

With due respect to one & all sharing a video received, to be seen with a pinch of salt &/or a sense of humor. pic.twitter.com/wj5h5pirUJ — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 29, 2020

India is the 4th most COVID affected country, our economy is at its knees, national security is in crisis, healthcare in misery.



Indians are overburdened with taxes, paying for the coffers of the new Raj.



𝗪𝗛𝗘𝗡 𝗪𝗜𝗟𝗟 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗢𝗢𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗧𝗢𝗣?#SpeakUpAgainstFuelHikehttps://t.co/SwBkKS9Seb — Youth Congress (@IYC) June 29, 2020

In those times Government and now Petroleum Companies are responsible...!!

What do you say @SrBachchan ji ?#SpeakUpAgainstFuelHikepic.twitter.com/h1NeDvwFvk — Dr. Archana Sharma (@DrArchanaINC) June 29, 2020

In those times Government and now Petroleum Companies are responsible...!!

What do you say @SrBachchan ji ?#SpeakUpAgainstFuelHikepic.twitter.com/h1NeDvwFvk — Dr. Archana Sharma (@DrArchanaINC) June 29, 2020