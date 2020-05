दैनिक भास्कर May 28, 2020, 08:58 PM IST

चंडीगढ़ (रोहित वाट्स). लॉकडाउन खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी हरियाणा के गुड़गांव से बिहार के दरभंगा तक पदयात्रा करेगी। यह ऐलान गुरुवार को पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने किया है। सोशल मीडिया पर लाइव हो जाखड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका राजधर्म याद दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से समस्त प्रवासी मजदूरों को मुफ्त रेल या फिर बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाए।

#SpeakUpIndia Farming community which constitutes approximately 60% of population got nothing from 20lakh crore package whereas even fugitives got their loans waved off. BJP promised to double their income, not loans ! pic.twitter.com/NZ3Be1MjNV