चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे रैली, लेकिन नहीं पहुंची ज्यादा पब्लिक, फिर खाली कुर्सियों की फोटो लेने लगा कैमरामैन

नेशनल डेस्क (विरुधुनगर). में कार्यकर्ताओं ने एक फोटोजर्नलिस्ट की पिटाई कर दी। उसका कसूर इतना था कि रैली में लोगों के नहीं आने पर वो कथित रूप से खाली कुर्सियों की तस्वीरें ले रहा था। इसी से नाराज होकर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई लगा दी। उनकी ये करतूत कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है।

- ये घटना तमिलनाडु के विरुधुनगर में हुई। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केएस अलागिरी ने पार्टी के घोषणापत्र के बारे में लोगों को बताने के लिए एक पब्लिक मीटिंग बुलाई थी।

- इस रैली को सुनने के लिए ज्यादा लोग नहीं पहुंचे, जिसके बाद फोटोग्राफर खाली कुर्सियों की तस्वीरें लेने लगा। इसी बात पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने कैमरे के सामने ही उस फोटोजर्नलिस्ट की पिटाई कर दी।

- बता दें कि तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटों के लिए 18 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 23 मई को होगी।

#WATCH Tamil Nadu: Congress workers manhandle and thrash photojournalists who were allegedly clicking pictures of empty chairs at a public rally by the party in Virudhunagar. (06.04.2019) pic.twitter.com/epTiD9iLtK