Dainik Bhaskar Jan 16, 2020, 03:41 PM IST

नई दिल्ली.अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने के 5 महीने बाद पहली बार केंद्रीय मंत्रियों को कश्मीर भेजने के निर्णय पर कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि अगर सबकुछ सामान्य है तो वहां 36 प्रचारकों को क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह कश्मीर में सबकुछ ठीक होने की बात कहते हैं तो जो प्रचारक नहीं है उन्हें वहां जाने और हालात समझने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती।

सरकार ने इस महीने 36 केंद्रीय मंत्रियों को 18 से 24 जनवरी के बीच कश्मीर भेजने की योजना बनाई है। इस पर अंतिम फैसला अगले शुक्रवार को होने वाले मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जा सकता है। इस दौरे पर मंत्री आम कश्मीरियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे।

Amit Shah says all is normal in Kashmir



If so , why send 36 propagandists to Kashmir ?



Why not allow non-propagandists to go and understand the situation prevailing there ?