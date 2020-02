Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 01:35 PM IST

नई दिल्ली. कोरोनावायरस की वजह से ग्लोबल हेल्थ सेक्टर में भय का माहौल बना हुआ है। चीन में अब तक करीब 1500 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को संदिग्ध संक्रमण को लेकर पुणे के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती एक चीनी नागरिक का नोट साझा किया।

यह नोट 11 फरवरी को लिखा गया है। नोट लिखने वाले चीनी नागरिक की पहचान नहीं हो पाई है। नोट में उसने कोरोनावायरस को लेकर अलर्ट के बीच भारत में अपने अनुभव के बारे में बताया है। इसमें लिखा है- सब कुछ अचानक से हुआ। मुझे यहां (पुणे) भेजा गया। सुविधाओं और भाषा की समस्या के कारण मैं घबराया हुआ था।

‘‘हालांकि, हर कोई चीनी नागरिकों के लिए खासतौर पर काफी मददगार था। सब कुछ काफी अच्छी तरह से मैनेज किया गया था। जैसे- भोजन खरीदना, सफाई, मिसिंग सर्विस।’’ चीनी नागरिक ने सभी- डॉक्टर्स और नर्सों (अस्पताल में) को धन्यवाद दिया। नोट के अंत में हस्ताक्षर भी किया गया है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका।

