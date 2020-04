दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 05:50 PM IST

नई दिल्ली. देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को मंगलवार को बताया कि कुछ राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए और मोदी सरकार इस पर विचार भी कर रही है। इसके थोड़ी ही देर बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि लॉकडाउन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है इसलिए इस पर अंदाजा ना लगाया जाए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने का संकेत दे चुकी हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी मोदी सरकार को 3 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने जाने का सुझाव दिया था।

लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में 6 सीएम

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि अर्थव्यवस्था से ज्यादा जरूरी लोगों की जिंदगी है। अर्थव्यवस्था सुधारी जा सकती है, लेकिन लोग मरेंगे तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत हुई तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसका फैसला परिस्थियों के आधार पर होगा। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन भी लॉकडाउन को बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन के बावजूद राज्य के कई हिस्सों में कर्फ्यू भी लागू किया है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने जाने की अपील प्रधानमंत्री से की है। उनके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी सोमवार को कहा था कि लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, यह कह पाना अभी असंभव है।

कैबिनेट सचिव के ट्वीट पर सवाल

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सरकारी सूत्रों के हवाले से एक ट्वीट किया था। ट्वीट में सूत्रों के हवाले से लिखा था कि कई राज्य सरकारों और विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है और मोदी सरकार इस पर विचार भी कर रही है। हालांकि, यह ट्वीट मंगलवार को डिलीट कर दिया गया। ट्विटर यूजर्स अब इस ट्वीट को डिलीट किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं।

राजीव गौबा का ट्वीट डिलीट होने के बाद पीआईबी ने एक ट्वीट किया और कहा कि कुछ रिपोर्ट में लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का दावा किया जा रहा है। यह निराधार है। कैबिनेट सचिव ने इस बात से इनकार किया है।

Alert : There are rumours & media reports, claiming that the Government will extend the #Lockdown21 when it expires. The Cabinet Secretary has denied these reports, and stated that they are baseless#PIBFactCheck#lockdownindia #coronaupdatesindia #IndiaFightsCorona