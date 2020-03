दैनिक भास्कर Mar 25, 2020, 09:42 PM IST

दिल्ली. कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 21 दिन लॉकडाउन करने के फैसले की कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने तारीफ की है। चिदंबरम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री को अपना कमांडर समझें और सैनिक की तरह उनकी कही बातों पर अमल करें। इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए चिदंबरम ने सरकार को दस सूत्रीय फॉर्मूला भी सुझाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से परेशानी बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को नगद और राशन की सहायता तुरंत मुहैया कराया जाना जरूरी है, ताकि लोगों को घरों से बाहर निकलना न पड़ें।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोगों को पैसों और खाने की जरूरत होगी। ऐसे में हमें सिर्फ 21 दिन के लिए नहीं, बल्कि लॉकडाउन के बाद के कुछ हफ्तों का भी इंतजाम करना होगा। केंद्र सरकार को दिए अपने सुझावों में चिदंबरम ने लोगों के वेतन और नौकरी को सुरक्षित बनाने का अनुरोध किया है।

My statement on the current lockdown and how the Government can help make it better. ⁦@PMOIndia⁩ ⁦@narendramodi⁩ ⁦@nsitharaman⁩ ⁦@nsitharamanoffc⁩ ⁦@FinMinIndia⁩ #STAYHOMEINDIA pic.twitter.com/0sQJwG0HAD