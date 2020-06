दैनिक भास्कर Jun 12, 2020, 09:28 AM IST

मुंबई. शुक्रवार सुबह तक राज्य में कोरोना के 3,607 नए मामले सामने आए है। इसे जोड़कर कुल मरीजों की संख्या 97,648 हो गई है। रोग के कारण मुंबई समेत राज्य में 24 घंटे में 152 मरीजों के मौत के मामले दर्ज हुए है। अब तक कोरोना के कारण राज्य में 3,590 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में सबसे अधिक 97, मीरा भाईंदर में 9, पुणे व सोलापुर में 8-8, कल्याण डोंबिवली में 7, औरंगाबाद में 6, नासिक व नवी मुंबई में 5-5, वसई विरार व लातूर में 2-2 और रत्नागिरी, हिंगोली, जालना व नांदेड में 1-1 की मौत हुई है।

मरने वाले 152 मरीजों में 102 पुरुष और 50 महिलाएं थीं। इनमें 60 वर्ष से अधिक के 85 मरीज थे। उपचार के बाद 1,561 लोगों को घर भेज दिया गया। राज्य में अब तक 46,078 लोग कोरोनामुक्त हो चुके हैं।

मुंबई में दो दिन में हुई 194 लोगों की मौत

मुंबई में पिछले दो दिनों में 194 मरीजों की मौत के मामले दर्ज हुए है। बुधवार को 97 मरीजों की मौत होने के बाद गुरुवार को भी 97 मरीजों की जान गई। कोरोना के कारण मुंबई में अब तक 1,952 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 1,540 नए मामले सामने आए हैं। इसे लेकर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 53,985 तक हो गया है।

मानसून की दस्तक के बीच 13 और 14 जून को मुंबई में भारी बारिश की आशंका

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में दस्तक दी। इससे राज्य के तटीय इलाकों में बारिश हुई। मौसम विषेशज्ञों के अनुसार, मौजूदा हालात मॉनसून के काफी अनुकूल हैं। अगले 48 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। बरसात के आगमन के बाद अब राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा बड़े होने की आशंका एक्सपर्ट्स ने भी जताई है। मौसम विभाग पश्चिम भारत के उपमहानिदेशक के.एस. होसलिकर ने कहा, 'राज्य में मॉनसून के आगमन के साथ हालात काफी अनुकूल हैं। उम्मीद है कि जल्द ही यह राज्य के दूसरे हिस्सों में पहुंचेगा और अच्छी बारिश देखने को मिलेगी।' 13 और 14 जून को मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि फिलहाल यह चेतावनी पीले और ऑरेंज रंग में जारी की गई है।

इस साल नहीं बढ़ेगी स्कूलों की फीस

राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन में ऑनलाइन टीचिंग के कारण स्कूलों की जिन सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उनकी फीस विद्यार्थियों से न वसूली जाए। विभाग ने कहा है कि एग्जिक्यूटिव पैरंट टीचर असोसिएशन (इप्टा) इस बारे में प्रस्ताव पास करे। सरकार के एक शासनादेश में कहा गया है कि 2020-2021 के शैक्षणिक वर्ष के लिए किसी भी तरह की फीस वृद्धि न की जाए। शासनादेश में कहा गया है कि यह आदेश सभी बोर्डों के और सभी माध्यम के पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से लेकर बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा।

लूटपाट के पांच आरोपियों में कोरोना संक्रमण, 17 पुलिसवाले हुए क्वारैंटाइन

मुंबई के उपनगर कुर्ला में लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार करने में शामिल तीन अधिकारी समेत नेहरू नगर थाने के 17 पुलिस कर्मियों को क्वारैंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। पिछले हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में लूटपाट करने के आरोप में सात लोगों को पकड़ा गया थ, जिसमें से 5 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पांच आरोपियों को चेंबुर और सायन के सरकारी क्वारैंटाइन सेंटर में भेजा गया है।

धारावी में 44 दिन में डबल हो रहे केस

मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी में कोविड-19 के 20 नये मामने सामने आये जिससे बृहस्पतिवार को यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,984 हो गई। यह जानकारी बीएमसी के एक अधिकारी ने दी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने कहा कि झुग्गी बस्ती में कोविड-19 से कुछ समय पहले हुई दो लोगों की मौत की जानकारी मिलने के बाद कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या 73 से बढ़ कर 75 हो गयी। उन्होंने कहा कि धारावी में फिलहाल 914 मरीजों का इलाज हो रहा है जबकि 995 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। बीएमसी के मुताबिक, यहां 44 दिन में केस डबल हो रहे हैं।



कोरोना अपडेट:

सेगवे से गश्त करेगी मुंबई पुलिस

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए और प्रदूषण कम करने की एक बड़ी पहल के तहत मुंबई के कई इलाकों में अब मुंबई पुलिस कार, बाइक या पैदल नहीं बल्कि सेगवे के जरिए गश्त करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसका उद्घाटन किया है और 50 सेगवे मुंबई पुलिस को आवंटित किए गए हैं।

गृहमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी सार्वजनिक की...

Today, I inaugurated the #Segway system at Marine Drive in Mumbai, which is going to help @MumbaiPolice in security and patrolling. MLA @RRPSpeaks, DCP, Commissioner of Police, Additional Commissioner of Police and other administrative officers were present on this occasion. pic.twitter.com/YeLogaAOkE