पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • National
  • Coronavirus Outbreak India Cases LIVE Updates; Maharashtra Pune Madhya Pradesh Indore Rajasthan Uttar Pradesh Haryana Punjab Bihar Novel Corona (COVID 19) Death Toll India Today Mumbai Delhi Coronavirus News

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना देश में:अब 1.52 लाख मरीजों का ही इलाज चल रहा, इनमें से 70% सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में

नई दिल्ली9 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

केरल में नए मरीज मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा है। यहां लगभग पांच महीने से रोजाना 5-6 हजार केस आ रहे हैं। बुधवार को यहां 6,356 संक्रमितों की पहचान हुई। 6,380 ठीक हो गए और 20 ने जान गंवाई। नए मरीजों और कुल एक्टिव केस के मामले में यह देश में टॉप पर है।

केरल में 69,125 जबकि महाराष्ट्र में 37,516 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अभी 1.52 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल एक्टिव केस में से 1.06 लाख, यानी करीब 70% केरल और महाराष्ट्र में ही हैं।

बीते 24 घंटों में देश में 12,916 नए केस आए, 17,808 ठीक हुए और 107 की मौत हो गई। अब तक कुल 1.07 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1.04 करोड़ ठीक हो चुके हैं, जबकि 1.57 लाख लोगों ने जान गंवाई है। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं।

5 राज्यों का हाल
1. दिल्ली
राज्य में बुधवार को 150 नए मरीज मिले। 153 लोग रिकवर हुए और 6 की मौत हो गई। अब तक 6 लाख 35 हजार 481 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 6 लाख 23 हजार 409 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10 हजार 864 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1208 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

2. मध्यप्रदेश
यहां बुधवार को 258 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 250 मरीज ठीक भी हुए और एक की मौत हो गई। अब तक 2.55 लाख केस आ चुके हैं। इनमें 2.49 लाख संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,816 मरीजों ने जान गंवाई है। अभी 2,430 मरीज ऐसे हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

3. गुजरात
यहां बुधवार को 283 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 528 मरीज ठीक भी हुए और दो की मौत हो गई। अब तक 2.62 लाख केस आ चुके हैं। इनमें 2.55 लाख संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,391 मरीजों ने जान गंवाई है। अभी 2,856 मरीज ऐसे हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

4. राजस्थान
यहां बुधवार को 92 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 196 मरीज ठीक भी हुए और दो लोगों की मौत हुई। अब तक 3.17 लाख केस आ चुके हैं। इनमें 3.13 लाख संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,770 मरीजों ने जान गंवाई है। अभी 1,692 मरीज ऐसे हैं, जिनका इलाज चल रहा है।

5. महाराष्ट्र
राज्य में बुधवार को 2992 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 7030 लोग रिकवर हुए और 30 की मौत हो गई। अब तक 20 लाख 33 हजार 266 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 19 लाख 43 हजार 335 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 51 हजार 169 मरीजों की मौत हो चुकी है। 37 हजार 516 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकनाडा के पास वैक्सीन का ओवर स्टॉक होगा; जर्मनी में कोरोना टेस्ट के लिए डॉग स्क्वॉड को ट्रेनिंग - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser