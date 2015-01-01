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कोरोना देश में:एक दिन की बढ़त के बाद एक्टिव केस में 3164 की गिरावट, कुल केस 90.50 लाख के पार

नई दिल्ली23 मिनट पहले
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दिल्ली और केरल में कोरोना की तेज रफ्तार बरकरार है। हालांकि, यहां शुक्रवार को नए केस से ज्यादा मरीज ठीक होने से एक्टिव केस में बढ़ोतरी नहीं हुई। देश में 24 घंटे में 3908 एक्टिव केस कम हो गए। अब 4.39 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। शुक्रवार को देश में 46 हजार 288 नए केस आए, 48 हजार 881 मरीज ठीक हो गए और 563 की मौत हो गई। अब तक 90.50 लाख केस आ चुके हैं। 84.75 लाख मरीज ठीक हो गए और 1.32 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है।

IAS एकेडमी मसूरी में 33 ट्रेनी अफसर कोरोना पॉजिटिव

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 33 ट्रेनी ऑफिसर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकादमी के पांच होस्टल एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इसके साथ ही अकादमी को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया।

पीएम मोदी ने वैक्सीन की स्थिति जानी

शुक्रवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में वैक्सीन के डेवलपमेंट, इस्तेमाल के लिए मंजूरी और खरीद के मसले पर बात की गई। पीएम के ट्विटर अकाउंट से यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि वैक्सीन की प्राथमिकता वाले ग्रुप, स्वास्थ्यकर्मियों तक पहुंच, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

5 राज्यों का हाल

1. दिल्ली

राज्य में गुरुवार को 7546 लोग संक्रमित मिले। 6685 लोग रिकवर हुए और 98 की मौत हो गई। अब तक 8 हजार 41 लोग जान गंवा चुके हैं। संक्रमितों की संख्या भी बढ़कर 5 लाख 10 हजार 630 हो गई है। इनमें 43 हजार 221 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 4 लाख 59 हजार 368 लोग ठीक हो चुके हैं।

2. मध्यप्रदेश

राज्य में गुरुवार को 1363 नए केस मिले। 887 लोग रिकवर हुए और 14 की मौत हो गई। इसी के साथ संक्रमितों का आंकड़ा अब 1 लाख 88 हजार 18 हो गया है। इनमें 1 लाख 75 हजार 89 लोग ठीक हो चुके हैं। 9800 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 3129 हो गई है।

3. राजस्थान

गुरुवार को राज्य में 2549 लोग संक्रमित पाए गए। 1844 लोग रिकवर हुए और 15 की मौत हो गई। अब तक 2 लाख 34 हजार 907 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 20 हजार 168 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2 लाख 12 हजार 623 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 2116 हो गई है।

4. महाराष्ट्र

राज्य में गुरुवार को 5535 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 5860 लोग रिकवर हुए और 154 की मौत हो गई। अब तक 17 लाख 63 हजार 55 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 79 हजार 738 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 16 लाख 35 हजार 971 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 46 हजार 356 हो गई है।

5. उत्तरप्रदेश

पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2586 नए मामले सामने आए। मौजूदा समय 22 हजार 757 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 4 लाख 88 हजार 911 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट 94.18% है। संक्रमित लोगों में से कुल 7480 लोगों की मौत हुई है।

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