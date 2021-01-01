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कोरोना देश में:संक्रमण से जान गंवाने वाले 70% से ज्यादा लोगों को दूसरी बीमारियां भी थीं; इनमें 60 साल से ऊपर के 55% लोग थे

नई दिल्ली8 मिनट पहले
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देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जिससे ये साफ होता है कि कोरोना ने किस उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले 70% लोगों को संक्रमण के साथ दूसरी बीमारियां भी थीं। इनमें शुगर, हायपरटेंशन, दिल और फेफड़े की बीमारी वाले सबसे ज्यादा थे। उम्र के हिसाब से देखें तो कोरोना से मरने वाले 55% लोगों की उम्र 60 साल से अधिक थी, जबकि 45 से 60 साल के 33% मरीजों ने जान गंवाई है।

किस उम्र में कितनी मौतें ?

उम्रमौतें
17 साल से कम1%
18-25 साल1%
26 से 44 साल10%
45-60 साल33%
60 साल से ऊपर55%

24 घंटे में 12 हजार नए मरीज मिले
मंगलवार को देशभर में 12 हजार 537 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 13 हजार 21 लोग रिकवर हुए और 127 की मौत हो गई। अब तक 1 करोड़ 6 लाख 90 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। राहत की बात है कि इनमें 1 करोड़ 3 लाख 58 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1 लाख 53 हजार 751 लोगों की मौत हो गई। अभी 1 लाख 73 हजार 731 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

कोरोना अपडेट्स

  • हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार बुधवार से सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि, आज सिर्फ शिक्षक ही स्कूल पहुंचेंगे, जबकि बच्चे 1 फरवरी से स्कूल आएंगे। शिक्षा विभाग के नए आदेशों के अनुसार प्रार्थना सभाओं से लेकर कैंपस में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। स्कूल प्रिंसिपल को 27 जनवरी को कक्षाओं का प्लान तैयार कर निदेशालय भेजना होगा। अभी तक हिमाचल के 15 हजार ग्रीष्मकालीन स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग को रिपोर्ट नहीं दी है।
  • छत्तीसगढ़ में कोरोना के हजारों मरीज सरकारी फाइलों में दर्ज होने से रह गए हैं। मार्च में आए संक्रमण के पहले मामले से लेकर जनवरी तक के 10 महीनों में 6 हजार कोरोना संक्रमित फाइलों से गायब हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर अब जाकर उनकी तलाश हो पाई है। टीएस सिंहदेव ने कहा है, स्वास्थ्य विभाग अब आंकड़ों को दुरुस्त करेगा। संक्रमित हुए किसी प्रदेशवासी का नाम नहीं छूटेगा।
  • छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले नए साल की शुरुआत के साथ स्थिर हो गए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या में न तो बहुत इजाफा हो रहा है, न कमी। जनवरी के 25 दिनों की बात की जाए तो हर दिन करीब 654 केस सामने आ रहे हैं, जबकि 9 मौतें हो रही हैं। राहत की बात यह है कि पहले की तुलना में यह संख्या आधे से भी कम हो गई है।
फोटो दिल्ली के CWG village कोविड-19 हॉस्पिटल की है। दिल्ली में अब हालात काफी सामान्य हो गए हैं। महज 1600 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।
फोटो दिल्ली के CWG village कोविड-19 हॉस्पिटल की है। दिल्ली में अब हालात काफी सामान्य हो गए हैं। महज 1600 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

5 राज्यों का हाल

1. दिल्ली
यहां मंगलवार को 157 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 218 लोग रिकवर हुए और 7 की मौत हो गई। अब तक 6 लाख 34 हजार 229 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 6 लाख 21 हजार 783 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10 हजार 820 की मौत हो चुकी है। अभी 1626 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

2. मध्य प्रदेश
राज्य में मंगलवार को 228 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 515 लोग रिकवर हुए और 2 की मौत हो गई। अब तक यहां 2 लाख 54 हजार 85 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2 लाख 47 हजार 73 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3793 मरीजों की मौत हो चुकी है। 3219 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

3. गुजरात
राज्य में मंगलवार को 380 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 637 लोग रिकवर हुए और 2 की मौत हो गई। अब तक 2 लाख 59 हजार 867 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2 लाख 51 हजार 500 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4381 मरीजों की मौत हो चुकी है। 3986 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

4. राजस्थान
मंगलवार को राज्य में 125 कोरोना मरीज मिले। 257 लोग ठीक हुए। राहत की बात है कि संक्रमण के चलते किसी की जान नहीं गई। अब तक यहां 3 लाख 16 हजार 970 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3 लाख 11 हजार 374 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,760 की मौत हो चुकी है। अभी 2836 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

5. महाराष्ट्र
राज्य में मंगलवार को 2,405 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 2106 लोग रिकवर हुए और 47 की मौत हो गई। अब तक 20 लाख 13 हजार 353 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 19 लाख 17 हजार 450 लोग ठीक हो चुके हैं। 50 हजार 862 मरीजों की मौत हो चुकी है। 43 हजार 811 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है।

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