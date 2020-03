दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 11:34 AM IST

वॉशिंगटन. अमेरिका की एबोट लैबोरेटरी ने कोरोनावायरस के संक्रमण को जांच वाली टेस्ट किट तैयार करने का दावा किया है। इससे व्यक्ति के कोरोना से पॉजिटिव होने की जानकारी 5 मिनट में लग जाती है। किट अगले हफ्ते तक टेस्ट के लिए उपलब्ध होगी। एबोट लैब के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रॉबर्ट फोर्ड ने कहा, ‘‘टेस्ट किट का आकार एक छोटे टोस्टर जैसा है। इसमें मॉल्यूलर टेक्नोलाॅजी का इस्तेमाल किया गया है। इससे कोरोनावायरस के नेगेटिव टेस्ट का रिजल्ट आने में 13 मिनट का समय लगता है। इसे बनाने की जिम्मेदारी अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने दी थी। हमें इसे तैयार करने के लिए अगले हफ्ते तक का समय दिया गया था।’’

रॉबर्ट फोर्ड के मुताबिक, पांच मिनट में परिणाम मिलने पर कोविड-19 महामारी से कई मोर्चों पर एक साथ निपटा जाएगा। आकार में हल्की होने पर इसका इस्तेमाल अस्पताल की चार दीवारी के बाहर भी किया जा सकता है। फोर्ड की कंपनी एफडीए अधिकारियों के साथ मिलकर किट को महामारी केंद्र(एपिसेंटर ऑफ वायरस) भेजने के प्रयास में लगी है। हालांकि अभी तक एफडीए के अधिकारियों ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के लिए हेल्थ केयर अधिकारियों द्वारा किए जाने को कहा गया है।

BREAKING: We’re launching a test that can detect COVID-19 in as little as 5 minutes—bringing rapid testing to the frontlines. https://t.co/LqnRpPpqMM pic.twitter.com/W8jyN2az8G