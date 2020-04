दैनिक भास्कर Apr 09, 2020, 04:23 PM IST

जयपुर. जयपुर. राजस्थान में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो गुरुवार को 430 पर पहुंच गया। इस बीच एक अच्छी खबर आई कि इन संक्रमित लोगों में से 75 लोग पॉजिटिव से निगेटिव भी आ चुके हैं। जिसमें से कई डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं कई निगेटिव आने के बाद भी फिलहाल चिकित्साकर्मियों की निगरानी में हैं। वहीं राजस्थान में अब तक कोरोना संक्रमित 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है।

जानकारी अनुसार, जयपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित लोगों में से 44 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं भीलवाड़ा में 18 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। जिसमें से 9 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वहीं जोधपुर में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव से निगेटिव आई है। इसके साथ ही बीकानेर में भर्ती चूरू के 5 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव से निगेटिव आई है। साथ ही उदयपुर में 2 संक्रमित लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

6 करोड़ 10 लाख लोगों की हुई स्क्रीनिंग

वहीं राजस्थान में अब तक कुल 19107 सैंपल की टेस्टिंग की गई है। जिसमें से 430 पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 17851 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 826 की रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं गुरुवार को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी दी कि कोरोना से जंग में हमारे चिकित्साकर्मियों, पुलिस, एंबुलेंस कर्मी, प्रशासन ने जिस तरह के जज्बे का प्रदर्शन किया है उनकी तारीफ जितनी की जाए, उतनी कम है। इस वक्त राजस्थान में ओपीडी में 40 लाख से ज्यादा लोगों को देखा गया है। जिनकी स्क्रीनिंग हुई है। घर-घर सर्वे कर रही टीम ने 1 करोड़ 43 लाख घरों का सर्वे किया है। करीब 6 करोड़ 10 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई है।

राजस्थान कोरोना जांच करने पर देश में दूसरे नंबर पर- गहलोत

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हम अधिक से अधिक कोरोना जांच करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जिससे हम जल्दी मरीजों को भी पहचान सकें। देश में सबसे ज्यादा जांच करने के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। हम अधिक से अधिक लोगों का परीक्षण करते रहेंगे।

गहलोत का ट्वीट

In #Rajasthan,we are focusing on conducting more n more corona tests so that we can quarantine & isolate patients quickly & also can identify clusters. In the country,Rajasthan has tested the second highest numbers so far & we will keep testing more & more ppl.#राजस्थान_सतर्क_है