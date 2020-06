दैनिक भास्कर Jun 08, 2020, 11:58 AM IST

जयपुर. राजस्थान में सोमवार को 97 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इनमें अलवर में 58, कोटा में 12 डूंगरपुर में 6, जयपुर और भरतपुर में 4-4, सिरोही और बांसवाड़ा में 3-3, पाली, झालावाड़ और बूंदी में 2-2, बारां में 1 संक्रमित मिला। इसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10696 पहुंच गया। भरतपुर में 1 मौत भी हुई है। राज्य में कुल मौत का आंकड़ा 241 पहुंच गया है।

75 दिन बाद सोमवार से राजस्थान में होटल, रेस्टाेरेंट, शॉपिंग मॉल, क्लब, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोल दिए गए। इन्हें शुरू करने से पहले डिसइन्फेक्शन की प्रक्रिया पूरी की गई। जगह-जगह सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। हालांकि, प्रदेश में धर्मस्थल अभी 30 जून तक नहीं खाेले जाएंगे। स्कूल-काॅलेज, मैरिज गार्डन भी पहले की तरह अभी बंद ही रहेंगे। राज्य सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, आर्थिक गतिविधियों में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का कड़ाई से पालन करना हाेगा। राजस्थान में होटल में टेबल सिटिंग व्यवस्था में कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। हाेटल और रेस्टोरेंट में एक टेबल पर दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।

विदेशी पर्यटकों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ीं

पुष्कर में विदेशी पर्यटकों की लापरवाही रविवार शाम खुलकर सामने आई। होटलों में ठहरे 50 से ज्यादा विदेशी पर्यटक सनसेट का नजारा देखने के लिए जयपुर घाट पर पहुंच गए। पर्यटक करीब एक घंटे तक घाट पर रहे। कोई घाट की सीढ़ियाें पर योग और डांस कर रहा था तो कोई हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन कर साथी पर्यटकों का मनोरंजन कर रहा था। अमूमन, पर्यटक झुंड बनाकर खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। कुछ एक पर्यटकों को छोड़कर सभी सैलानी बिना मास्क पहने हुए थे।

रणथंभौर में पहले दिन बाघिन नजर आई

रणथंभौर में पर्यटन की पुनः शुरुआत हो गई। यहां पहले दिन सोमवार को बाघिन T-84 एरोहेड की साइटिंग जोन संख्या 3 में हुई। आमतौर पर बाघिन ऐरोहेड अपने 2 शावकों के साथ नजर आती थी। लेकिन आज अकेले ही घूमती दिखी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट-

Rajasthan enters the next phase of easing of restrictions in lockdown norms from today with the opening of hotels, restaurants, shopping malls & some other activities. All have to follow health protocol & guidelines.Masks & social distancing is a must.#StaySafe #राजस्थान_सतर्क_है