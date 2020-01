Dainik Bhaskar Jan 28, 2020, 04:31 PM IST

नई दिल्ली. माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को संसद की मंजूरी मिलने के बावजूद हम इसका विरोध जारी रखेंगे। वहीं, भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश भर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग 1947 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ 15 दिसंबर से प्रदर्शन चल रहा है।

येचुरी ने कहा कि यह दलील देना व्यर्थ है कि सीएए पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई है। येचुरी ने ट्वीट किया, “हमने आपातकाल का विरोध किया था और लोकतंत्र को बहाल कराया था। इस संघर्ष में वे लोग भी शामिल थे जो आज सत्ता में हैं। क्या वे उस समय गलत थे? भाजपा और आरएसएस ‘बांटो और राज करो’ के उद्देश्य से भारतीयों को वेशभूषा, भोजन, आस्था और अन्य आधारों पर बांटना चाहते हैं, लेकिन आज देश की गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने की ज्यादा जरूरत है।”

Divide and Rule. The only agenda of BJP and RSS is to divide Indians on the basis of clothes, food, gender, faith, other faultlines they create. But what unites India more now is the damaged economy: BJP’s assault on Lives and Livelihoods. pic.twitter.com/xCzdNStHZu