Dainik Bhaskar Jul 31, 2019, 03:04 PM IST

नई दिल्ली. फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो ने मंगलवार को एक कस्टमर की शिकायत सूनने से इनकार कर दिया। दरअसल, मध्यप्रदेश के जबलपुर के रहने वाले युवक ने डिलिवरी बॉय के हिंदू न होने की वजह से डिलिवरी बॉय बदलने का आग्रह किया था। इसके बाद जोमैटो ने जवाब देते हुए कहा कि खाने का कोई धर्म नहीं होता

जबलपुर के रहने वाले अमित शुक्ला ने खाना ऑर्डर किया था। उसने ट्वीट किया, ‘‘डिलिवरी बॉय के हिंदू न होने के कारण मैंने जोमैटो को राइडर बदलने या ऑर्डर कैंसिल करने का आग्रह किया था। लेकिन, उन्होंने कहा कि वे राइडर चेंज नहीं कर सकते न ही पैसा रिफंड कर सकते हैं। मैंने कहा- आप डिलिवरी के लिए मुझपर दबाव नहीं बना सकते। मुझे रिफंड नहीं चाहिए। मैं बस इसे कैंसिल करना चाहता हूं।’’

Food doesn’t have a religion. It is a religion. https://t.co/H8P5FlAw6y

अमित ने कई ट्वीट किए। उसने जोमैटो कस्टमरकेयर से बातचीत की स्क्रीनशॉट भी शेयर की। उसने कहा कि वह इस मामले को लेकर अपने वकील से बात करेगा।

जोमैटो के फाउंडर ने कहा- हम अपने मूल्यों से समझौता नहीं कर सकते

जोमैटो के फाउंडर दिपींदर गोयल ने ट्वीट किया, ‘‘भारतीय होने पर हमें गर्व है। हमारे कस्टमर और सहयोगियों में विविधता है। हमें अपना बिजनेस खोने का डर नहीं है। हम अपनी मूल्यों से कोई समझौता नहीं कर सकते।’’ जोमैटो के इस प्रतिक्रिया ने कई लोगों को दिल जीत लिया।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया- मुझे आपका ऐप पसंद है। कंपनी का यह कदम सराहनीय है।

Respect. I love your app. Thank you for giving me a reason to admire the company behind it. https://t.co/nohfkYsrJQ