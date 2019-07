कोहली ने कहा- हमें लगता है कि हमारे पास मौका था, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को श्रेय देना चाहिए

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- टीम इंडिया का जुझारूपन देखकर अच्छा लगा

Dainik Bhaskar Jul 10, 2019, 09:24 PM IST

मैनचेस्टर/नई दिल्ली. सेमीफाइनल में भारत, न्यूजीलैंड से 18 रन से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। विराट कोहली ने मैच के बाद कहा- 45 मिनट के खराब क्रिकेट ने हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिणाम को निराशाजनक बताया। मोदी ने ट्वीट किया- टीम इंडिया के जुझारूपन को देखकर अच्छा लगा।

धोनी के संन्यास से जुड़े सवाल पर कोहली ने कहा- उन्होंने भविष्य की योजनाओं के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। कोहली ने कहा- हमें पता था कि कल हमारा दिन अच्छा था। जो कुछ चाहिए था, वही हुआ। हमें लगता है कि हमारे पास मौका था, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को श्रेय देना चाहिए। रवींद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी साझेदारी की। धोनी का रन आउट होना मैच का टर्निंग पाइंट रहा। हालांकि, हमने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाया।

जीत-हार जीवन का एक हिस्सा- मोदी

मोदी ने कहा,"भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की, जिस पर हमें बहुत गर्व है। जीत और हार जीवन का एक हिस्सा है। टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।''

A disappointing result, but good to see #TeamIndia’s fighting spirit till the very end.



India batted, bowled, fielded well throughout the tournament, of which we are very proud.



Wins and losses are a part of life. Best wishes to the team for their future endeavours. #INDvsNZ — Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2019

टीम प्यार और आदर की हकदार- राहुल

राहुल गांधी ने ट्वीट किया- भले ही आज करोड़ों दिल टूटे हों। लेकिन टीम इंडिया ने लड़ाई जारी रखी। आप प्यार और आदर के हकदार हैं।



Though they’re a billion broken hearts tonight, Team India, you put up a great fight and are deserving of our love & respect.



Congratulations to New Zealand on their well earned win, that gives them a place in the World Cup final. #INDvNZ #CWC19 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 10, 2019

कैलाश विजयवर्गीय

ज्योतिरादित्य सिंधिया