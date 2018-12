Dainik Bhaskar Dec 17, 2018, 10:18 AM IST

हैदराबाद. बंगाल की खाड़ी में उठा फेथई तूफान सोमवार दोपहर तक आंध्रप्रदेश के ओंगोल और काकीनाडा तट से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तूफान के असर से आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में दो दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आंध्र सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया।

मौसम विभाग ने बताया रविवार को फेथई की रफ्तार 45-55 किमी प्रति घंटा थी, लेकिन सोमवार को इसने रफ्तार पकड़ी और तेजी से आगे बढ़ा। तूफान के असर से पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान है। आंध्र सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए 'पीपुल फर्स्ट सिटिजन मोबाइल एप्लीकेशन' लॉन्च की है। इस पर तूफान से जुड़ी जानकारी साझा की जा सकती है।

