मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ जम्मू-कश्मीर एनकाउंटर, 5 जवान शहीद: राजौरी में मोबाइल इंटरनेट बंद; जयशंकर बोले- बिलावल टेरेरिज्म इंडस्ट्री के प्रमोटर और प्रवक्ता

2 घंटे पहले लेखक: शुभेंदु प्रताप भूमंडल, न्यूज ब्रीफ एडिटर



जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। ये एनकाउंटर राजौरी में कांडी के जंगलों में शुक्रवार सुबह साढ़े 7 बजे शुरू हुआ। इसी़ दौरान आतंकियों ने ब्लास्ट कर दिया और जवान ब्लास्ट की जद में आ गए। इस बीच राजौरी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है।

पुंछ में 20 अप्रैल को सेना के ट्रक पर हमला करने वाले आतंकियों के खात्मे के लिए आर्मी सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों के राजौरी में छिपे होने का इनपुट मिलने के बाद आर्मी ने कांडी के जंगलों में 3 मई को सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, इसके 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को सेना और आतंकियों का सामना हुआ। एनकाउंटर देर रात तक जारी रहा।

उधर, गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसके बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आतंकवाद का प्रमोटर, प्रोटेक्टर और टेरेरिज्म इंडस्ट्री का प्रवक्ता बताया। इससे पहले बिलावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 370 खत्म करने के भारत के फैसले को गैरकानूनी बताया था।

सोनिया गांधी पहली बार कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगी। IPL में चेन्नई-मुंबई और दिल्ली-राजस्थान के बीच मुकाबला।

1. जयशंकर बोले- पाकिस्तान आतंकवाद का प्रवक्ता; बिलावल के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी नहीं

SCO की बैठक में एस जयशंकर ने सभी विदेश मंत्रियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया।

बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने कहा, 'SCO सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बाकी सदस्य देशों के विदेश मंत्री की तरह ही व्यवहार किया गया। लेकिन आतंकवाद के प्रोमोटर, प्रोटेक्टर और आतंकवाद उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर उनकी(पाकिस्तान) पोजिशन को काउंटर किया गया, और ये SCO मीटिंग के दौरान भी हुआ।

इससे पहले बिलावल ने कहा कि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनकर भारत ने बातचीत के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जयशंकर ने गुरुवार को चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ और शुक्रवार को कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिजस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। हालांकि 2 दिन तक चली SCO मीटिंग में पाकिस्तान के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय चर्चा नहीं हुई।

2. कोरोना अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं, WHO चीफ बोले- एक साल से केस घटते जा रहे हैं

WHO के डायरेक्टर जनरल डॉ. टेड्रोस ने कहा है कि कोविड अब पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा। ये फैसला WHO इमरजेंसी कमेटी की 15वीं मीटिंग में लिया गया। WHO चीफ ने कहा कि वैक्सीनेशन होने से बीते एक साल में कोरोना मामले तेजी से कम हुए है। इसलिए कोविड अब हेल्थ इमरजेंसी कैटेगरी में नहीं है। इसे 30 जनवरी 2020 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था।

कोरोना की वजह से जनवरी 2021 में हर हफ्ते 1 लाख से अधिक मौतें हो रही थी, जो कि इस साल 24 अप्रैल को सिर्फ 3,500 रह गईं। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक- ज्यादातर देश पहले ही कोविड इमरजेंसी को खत्म कर चुके हैं। तमाम पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। इस ऐलान का असर ये होगा कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को लेकर सोच और फिक्र थी, वो कुछ हद तक कम हो जाएगी।

3. शरद पवार ने 4 दिन में इस्तीफा वापस लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार मौजूद नहीं रहे

शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी NCP के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने 2 मई को अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था। इससे 3 दिन बाद ही पार्टी की कोर कमेटी ने उनका इस्तीफा खारिज कर दिया। पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा- मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता और अपना फैसला वापस लेता हूं।

हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से अजित पवार दूर रहे। इस्तीफे और इसके 3 दिन बाद फिर से अध्यक्ष बनने के घटनाक्रम में पवार ने साबित कर दिया कि पार्टी में नबर एक कौन है। पवार ने ऐसे समय इस्तीफा दिया था, जब ये चर्चा जोरों पर थी कि उनके भतीजे अजित पवार NCP विधायकों को लेकर भाजपा के साथ सरकार सरकार बनाने जा रहे हैें। हालांकि, अजित ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया था।

4. द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक नहीं; PM मोदी ने भी चुनावी सभा में फिल्म की चर्चा की

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ISIS पर है। ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, 'केरल का धर्मनिरपेक्ष समाज फिल्म को उसी रूप में देखेगा, जैसी वह है। फिल्म एक कथा है न कि इतिहास सिर्फ फिल्म दिखाए जाने से कुछ नहीं होगा। फिल्म में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है।'

इधर, कर्नाटक के बेल्लारी में PM मोदी ने एक चुनावी सभा में केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की। उन्होंने कहा, 'बीते कुछ साल में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। आतंकी बम, बंदूक और पिस्तौल के बजाय समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं। केरल स्टोरी कुछ ऐसी ही कहानी पर आधारित है। देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है।

5. राजौरी में सर्च ऑपरेशन तेज; पुलवामा, शोपियां में आतंकियों की मदद करने वाले गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। घने जंगल और गहरी घाटी की वजह से समस्या आ रही है। शहीदों के नाम लांस नायक रुचिन सिंह, नायक अरविंद कुमार, हवलदार नीलम सिंह और पैराट्रूपर सिद्धांत चेत्री, प्रमोद नेगी हैं। सेना के PRO ने कहा कि सेना की कार्रवाई में आतंकियों के भी हताहत होने की आशंका है।

हालांकि अभी तक किसी आंतकी का शव नहीं बरामद किया गया है। इधर, सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को पुलवामा और शोपियां में आतंकियों की मदद करने वाले 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं। इनमें एक AK-56 रायफल, दो AK मैगजीन, 56 AK राउंड, 3 पिस्टल, 6 पिस्टल मैगजीन, 24 पिस्टल राउंड शामिल है।

दुनिया में पहली बार गर्भ में बच्ची के ब्रेन की सर्जरी, इसके दो दिन बाद ही जन्म

बच्ची की यह अल्ट्रासाउंड इमेज(बाएं) तब की है, जब उसकी ब्रेन सर्जरी की जा रही थी।

अमेरिकी डॉक्टरों की एक टीम ने गर्भ में पल रही बच्ची की ब्रेन सर्जरी की है। यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है। यह मुश्किल सर्जरी बोस्टन में ब्रिगम एंड वूमेन हॉस्पिटल एंड बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मार्च में हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी अब पब्लिश हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, गर्भ में पल रहे बच्चे को वीनस ऑफ गैलेन मालफॉर्मेशन (VOGM) बीमारी थी।

इस कंडीशन में ब्रेन से हार्ट तक ब्लड ले जाने वाली नसें सही ढंग से विकसित नहीं होती है। जिससे हार्ट पर जोर पड़ता है। यह मामला गंभीर था क्योंकि अगर सर्जरी नहीं होती तो बच्चे के जन्म के बाद उसकी मौत भी हो सकती थी। सर्जरी के दो दिन बाद ही बच्ची का जन्म हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ है।

