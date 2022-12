Hindi News

मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ शाह के सामने BSF से भिड़ीं ममता: बोलीं- फौज से बंगाल के लोग परेशान; पठान विवाद पर शाहरुख-दीपिका पर FIR

आज की शुरुआत राजनीति से। सीमा सुरक्षा बल (BSF) को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार मिलने से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खासी नाराज है। वह BSF के अफसरों से भिड़ गईं। उन्होंने कहा- BSF के एक्शन से आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यह सब हावड़ा में हो रही ईस्टर्न जोनल काउंसलिंग की बैठक के दौरान हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब ममता और BSF अफसरों के बीच बहस हुई, तब गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ममता ने इससे पहले भी BSF पर आरोप लगाए थे। मई 2022 में उन्होंने कहा था कि BSF इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार गायों की तस्करी कराती है और लोगों की हत्या करके उनके शव बांग्लादेश में फेंक देती है।

इधर, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को देश के सात राज्यों में पठान मूवी के खिलाफ हंगामा हुआ। UP-MP, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में फिल्म के गाने बेशरम रंग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर होगी नजर

फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच कतर के लुसैल स्टेडियम में होगा। PM नरेंद्र मोदी मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वे पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे।

5 बड़ी खबरें, जो आपको अपडेट रखेंगी...

1. रिजिजू ने 2019 के तवांग दौरे की फोटो ट्वीट की, कांग्रेस बोली- गजब फर्जीवाड़ा है

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सैनिकों से मुलाकात करने की एक तस्वीर शेयर कर विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस ने उनके टि्वटर के इस फोटो पोस्ट को तीन साल पुराना बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता BV श्रीनिवास ने दोनों फोटो को एक साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2019 की तस्वीर का इस्तेमाल कर 2022 में सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है।

दरअसल, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सैनिकों से मुलाकात की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। उन्होंने तवांग को पूरी तरह सुरक्षित बताया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांग्त्से क्षेत्र भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अब पूरी तरह से सुरक्षित है। पूरी खबर पढ़ें

2. CJI ने कहा- प्रेम और इंटरकास्ट मैरिज के चलते सैकड़ों युवाओं की हर साल ऑनर किलिंग

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने देश में ऑनर किलिंग के लिए प्रेम प्रसंग और दूसरी जाति में विवाह को वजह माना है। शनिवार को उन्होंने कहा कि देश में हर साल प्रेम प्रसंग के चलते या दूसरी जाति में शादी करने की वजह से सैकड़ों युवा मार दिए जाते हैं। उन्होंने इस पर शोक भी जताया।

जस्टिस चंद्रचूड़ मुंबई में पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई की 90वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नैतिकता एक ऐसी अवधारणा है, जो हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होती है।

CJI ने 1991 के एक आर्टिकल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे 1991 में उत्तर प्रदेश में एक 15 साल की लड़की को उसके माता-पिता ने मार डाला था। गांव वालों ने उस अपराध को स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके मुताबिक लड़की ने समाज के खिलाफ कदम उठाया था। वह समाज जिसे पावरफुल लोगों ने बनाया है और उसका कमजोर तबके को पालन करना पड़ता है। जबकि ये नियम उस तबके के लोगों की परंपराओं के खिलाफ हैं। पूरी खबर पढ़ें

3. बिहार में शाहरुख-दीपिका के खिलाफ FIR, यूपी-छत्तीसगढ़ में बेशरम रंग गाना हटाने की मांग

शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण की पठान को लेकर 7 राज्यों में विरोध शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश, राजस्थान बिहार, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित पांच लोगों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

छत्तीसगढ़ में शिवसैनिकों ने फिल्म से बेशरम रंग गाना हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ में फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। यूपी के मथुरा में हिंदू महासभा फिल्म का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि वे इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी।

पठान के गाने 'बेशरम रंग' में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकिनी पहनी है। विरोध करने वालों का कहना है कि भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है और दीपिका इस रंग के कपड़े पहन कर बेशरम रंग के बोल वाले गाने पर डांस कर रही हैं जो कि काफी आपत्तिजनक है। भगवा जैसे पवित्र रंग का प्रयोग बिकिनी के लिए करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें

4. इंजीनियर ने हथौड़े से ताई का सिर फोड़ा, मार्बल कटर से 8 टुकड़े करके जंगल में फेंका

जयपुर में दिल्ली श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड सामने आया है। यहां एक इंजीनियर ने अपनी सगी ताई की सिर फोड़कर हत्या कर दी। रसोई में मर्डर करने के बाद आरोपी बॉडी को घसीट कर बाथरूम में ले गया। फिर बाजार से मार्बल कटर ले आया। इससे शव के 8 टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भरे और मौका पाकर इन्हें दिल्ली-सीकर हाईवे पर तीन अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया।

पुलिस ने बताया कि वारदात विद्याधर नगर के सेक्टर-2 में 11 दिसंबर को हुई। सरोज देवी (62) ने अपने जेठ के बेटे अनुज शर्मा को एक धार्मिक कार्यक्रम में जाने से रोका तो वह तैश में आ गया और उनकी हत्या कर दी।

सरोज देवी की बेटियों पूजा शर्मा (38) और मोनिका ने 16 दिसंबर को अपनी मां के मर्डर का मामला दर्ज कराया। उन्होंने अपने चचेरे भाई अनुज शर्मा पर हत्या का शक जताया था। पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। पूजा और मोनिका की शादी हो चुकी है। भाई अमित विदेश में रहता है। पूजा की ससुराल बीकानेर में है। पूजा ने बताया कि उनके पिता की मौत 1995 में हो गई थी। मां सरोज देवी विद्याधर नगर में चाचा बद्री प्रसाद शर्मा के यहां रहती थीं। पूरी खबर पढ़ें

5. शाह के सामने ममता की BSF से बहस, बोलीं- फोर्स की ताकत से राज्य के लोग परेशान

कोलकाता में शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और BSF अधिकारियों के बीच बहस हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यह वाकया हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसलिंग की बैठक के दौरान हुआ। ममता BSF को बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई के अधिकार देने से नाराज हैं।

ममता का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है।केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत BSF को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले BSF 15 किमी अंदर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। ममता इसी बदलाव से नाराज हैं। उनका कहना है कि इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। BSF के पास ज्यादा पावर है, जो लोगों और अफसरों के बीच तालमेल नहीं बनने देता। पूरी खबर पढ़ें

आज का कार्टून

कुछ अहम खबरें हेडलाइन में…

खबर लेकिन कुछ हटके…

फौजी ने बेटी को दहेज में बुलडोजर दिया, बोला- कार देते तो खड़ी रहती, लेकिन इससे कमाई होगी

बेटी को दहेज में मोटरसाइकिल और कार देने वाले बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन यूपी के हमीरपुर में पूर्व सैन्यकर्मी ने बेटी को दहेज में बुलडोजर दिया है। उनका कहना है, ‘कार देते तो खड़ी ही रहती, लेकिन बुलडोजर से कमाई होगी। बेटी को भी दामाद से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। दो-तीन लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा।’ बुलडोजर की कीमत करीब 30 लाख रुपए है।

मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देव गांव का है। यहां रहने वाले विकास ऊर्फ योगेंद्र एयरफोर्स में है। उनके पिता स्वामीदीन चक्रवर्ती ने योगेंद्र की शादी पास के ही पूर्व सैन्यकर्मी परसराम प्रजापति की बेटी नेहा से तय की थी। नेहा सिविल सेवा की तैयारी कर रही हैं। पूरी खबर पढ़ें

खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी गईं...

फोटो जो खुद में खबर है...

जर्मनी की राजधानी बर्लिन के रैडिसन ब्लू होटल का एक विशालकाय एक्वेरियम अचानक से टूट गया। यह घटना शनिवार सुबह लगभग 5 बजकर 45 मिनट पर हुई। एक्वेरियम इतना बड़ा था कि इसके टूटने के बाद पूरे होटल और सड़क पर बहे लाखों लीटर पानी ने बाढ़ जैसी तबाही ला दी। घटना की जानकारी मिलते ही आपातकालीन सेवाओं के 100 लोगों की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक्वेरियम 15.85 मीटर (52 फीट) ऊंचा था। इसके फटने से दस लाख लीटर पानी चारों तरफ फैल गया। एक्वेरियम की 1500 मछलियां होटल की लॉबी और सड़क पर बिखर गईं और ज्यादातर की तड़प-तड़पकर मौत हो गई। एक्वेरियम के टूटे कांच से दो लोग भी घायल हो गए।

आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था

‘गॉड ऑफ क्रिकेट’ सचिन तेंदुलकर ने किया वनडे डेब्यू

18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान में गुजरांवाला शहर के 'द जिन्ना स्टेडियम' में भारतीय टीम में 16 साल का एक छोटे कद का खिलाड़ी 74 नंबर की कैप पहनकर अपना वनडे डेब्यू कर रहा था। तब वो खिलाड़ी बिना खाता खोले जीरो पर आउट हो गया। जीरो से शुरूआत करने वाले ये खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। सचिन के अगर पूरे क्रिकेट इतिहास पर नजर डालें, तो उनके बनाए रिकॉर्ड आज भी कायम हैं। वनडे में सचिन पहले खिलाड़ी थे, जिन्होंने दोहरा शतक बनाया, 18426 रन वनडे करियर में बनाए और 49 शतक भी जड़े।

सचिन ने 23 साल बाद 23 दिसंबर 2012 को वनडे करियर से अलविदा कह दिया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने सबसे पहले सचिन को 'गॉड ऑफ क्रिकेट' का नाम दिया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था - मैंने भगवान को देखा। वह भारतीय टेस्ट टीम में चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतरते हैं। ('I Have Seen God. He Bats No.4 For India In Tests.')

भारत और दुनिया में 18 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं:

1398: तैमूर ने सुल्तान नुसरत शाह हराकर दिल्ली पर कब्जा किया।

तैमूर ने सुल्तान नुसरत शाह हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। 1777: अमेरिका में पहली बार नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाया गया।

अमेरिका में पहली बार नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाया गया। 1799: अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के पार्थिव शरीर को माउंट वर्नान में दफनाया गया।

अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन के पार्थिव शरीर को माउंट वर्नान में दफनाया गया। 1956: जापान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की।

जापान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की। 1969: इंग्लैंड में मृत्युदंड की सज़ा समाप्त कर दी गई।

इंग्लैंड में मृत्युदंड की सज़ा समाप्त कर दी गई। 2008: ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ।।

