मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 170 लोगों के मारे जाने की आशंका और चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी

उत्तराखंड पर कितने साल बाद टूटा कुदरत का कहर? विनिवेश पर क्या बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण? बंगाल में किसने किया राम कार्ड का जिक्र? आज सुबह हम ऐसी ही 10 खास खबरें लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भाषण दे सकते हैं।

राजस्थान में भारत-अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 'युद्ध अभ्यास- 20' की शुरुआत होगी।

देश-विदेश

देवभूमि में प्रकृति का रौद्र रूप

उत्तराखंड में रविवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे बड़ा हादसा हुआ। चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरा। इससे बेतहाशा बाढ़ के हालात पैदा हो गए। धौलीगंगा पर बन रहा बांध बह गया। तपोवन में एक प्राइवेट पावर कंपनी के ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी NTPC के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान यहीं हुआ। हादसे में करीब 170 लोगों के मारे जाने की आशंका है, वहीं 125 लोग लापता बताए गए हैं। रेस्क्यू के लिए पहुंची ITBP की टीम ने तपोवन प्रोजेक्ट के पास टनल में फंसे सभी 16 लोगों को निकाल लिया।

चीन सीमा तक पहुंचाने वाला पुल भी टूटा

देवभूमि उत्तराखंड में करीब साढ़े सात साल बाद फिर से कुदरती कहर दिखा। चमोली जिले की कुल आबादी 3.90 लाख है। हरा-भरा और पहाड़ों का खूबसूरत नजारा इसकी पहचान है, लेकिन रविवार की आपदा ने सबको झकझोर दिया। तबाही रैणी गांव के पास शुरू हुई। यहां से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह करने के बाद सैलाब आगे बढ़ा और भारत-चीन को जोड़ने वाला ब्रिज बहा ले गया। ये ब्रिज एकमात्र जरिया है जिससे हमारे सैनिक चीन बॉर्डर पर पहुंचते हैं। ब्रिज टूटने से आस-पास के 12 गांवों से कनेक्शन भी टूट गया।

टीकरी बॉर्डर पर किसान ने की खुदकुशी

टीकरी बॉर्डर पर रविवार को एक किसान का शव पार्क में पेड़ से लटका मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें किसान ने लिखा, 'भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मोदी सरकार बस तारीख पर तारीख दे रही है। कोई नहीं कह सकता कि काले कानून कब वापस होंगे।' पुलिस ने बताया कि मृतक किसान का नाम कर्मवीर सिंह (52) है। वह हरियाणा के जींद का रहने वाला था। इधर, हरियाणा में भिवानी-दादरी के बीच टोल प्लाजा पर रविवार को किसान महापंचायत हुई। इसमें 50 हजार से ज्यादा किसान शामिल हुए।

बंगाल में मोदी बोले- TMC ने कई फाउल किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 7 फरवरी को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। मोदी शाम को पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंचे। यहां रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल फुटबॉल से प्यार करने वाला राज्य है, इसलिए मैं फुटबॉल की भाषा में कहना चाहता हूं कि TMC ने कई फाउल कर लिए हैं। बंगाल के लोग सब देख रहे हैं। इसीलिए बंगाल के लोग जल्द ही TMC को राम कार्ड दिखाने वाले हैं। हल्दिया में मोदी ने LPG इम्पोर्ट टर्मिनल की शुरुआत की। उन्होंने डोभी-दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन और फ्लाईओवर की भी शुरुआत की।

महाराष्ट्र में शाह का उद्धव पर तंज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 150 सीट के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसका निर्माण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कराया है। यहां उन्होंने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को पॉलिटिकल मैसेज भी दिया। कहा- हम आपके रास्ते पर नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र में देवेन्द्र फड़णवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। आज जो आप कर रहे हैं, यही अगर हमने तब किया होता तो आपकी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं होता। हमें यह रास्ता पसंद नहीं है। हम जनकल्याण, अंत्योदय, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर चलते हैं।

चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड का पलड़ा भारी

भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन बना लिए हैं। वॉशिंगटन सुंदर 33 रन और रविचंद्रन अश्विन 8 रन बनाकर नॉटआउट हैं। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। वहीं, चेतेश्वर पुजारा ने 73 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर डॉम बेस ने 4 विकेट लिए। इंग्लिश टीम पहली पारी में 578 रन पर ऑलआउट हुई थी। इस लिहाज से भारत को फॉलोऑन से बचने के लिए अब भी 122 रन की जरूरत है।

विनिवेश पर वित्त मंत्री का विपक्ष को जवाब

सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को जवाब दिया है। मुंबई में रविवार को सीतारमण ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम घर के गहने बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घर की कीमती चीज को मजबूत किया जाता है। अभी इनकी संख्या काफी ज्यादा है और वे कमजोर हालत में हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी कंपनियों की संख्या घटनी चाहिए और उनका आकार बढ़ना चाहिए। सरकार चाहती है कि कुछ खास सेक्टर में ही कुछ गिनी-चुनी सरकारी कंपनियां हों और वे अच्छा परफॉर्म करें।

एक्सप्लेनर

​​​किसान सम्मान योजना में गड़बड़झाला

सरकारी योजनाओं में किस तरह का गड़बड़झाला होता है, इसका जीता-जागता उदाहरण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और सरकार ने भी इस बात को माना है। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि इस योजना के तहत 32.91 लाख ऐसे किसानों को 2,327 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया, जो इस योजना के लिए तय क्राइटेरिया में आते ही नहीं थे। यानी, सरकार को 2,327 करोड़ रुपए का चूना लग गया। ये सब कैसे हुआ और इसमें किसकी गलती है, जानिए यहां..

पॉजिटिव खबर

गांव से US तक कामयाबी का सफर

संजय लोढ़ा, मनमाड़ जैसी छोटी सी जगह से निकलकर US तक पहुंचे और आज कई कंपनियों के मालिक हैं और कई में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वे इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। संजय कहते हैं, 'हमारे पास पैसे की तंगी थी और बाहर पढ़ने के लिए खर्च ज्यादा। लेकिन, पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए। मां के पास कुछ गहने थे, वो उन्होंने बेच दिए। इस तरह से मैं US पहुंच गया।' आज संजय US में जिन कंपनियों में काम करते हैं, उनका टर्नओवर लाखों-करोड़ों में है। आज की पॉजिटिव खबर में जानिए उनकी सफलता की कहानी।

बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आने वाली परेशानियां जल्द दूर हो सकती हैं। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, टेस्ट दिए बिना भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक, सरकार लोगों को अच्छी ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग देना चाहती है। इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इन सेंटर्स से ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वालों को ड्राइविंग टेस्ट से छूट दी जाएगी।

