मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: दूसरे T-20 में इंडिया की शानदार जीत, डेब्यू मैच में फिफ्टी लगाकर ईशान मैन ऑफ द मैच; दीदी का व्हील चेयर पर रोड शो और देश में कोरोना केस फिर 2 लाख के पार

टीम इंडिया की जीत के साथ कोहली का नया अचीवमेंट क्या है? बंगाल में चुनाव आयोग ने किस पर लिया एक्शन? एंटीलिया कार केस में NIA ने किसे हिरासत में लिया? कहां पकड़ा गया विदेशी लड़की को खुफिया सूचनाएं देने वाला आर्मीमैन? आज सुबह हम ऐसी ही खास खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ...

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर..

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से कोलकाता से बाहर रैलिया करेंगी। 15 मार्च को पुरुलिया, 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में उनकी रैली होगी।

देशभर में 15 और 16 मार्च को बैंकों के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

कृषि कानूनों के खिलाफ हड़ताल कर रहे किसान आज सरकार और कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाएंगे।

देश-विदेश

सेकेंड टेस्ट में इंडिया की ई-शानदार जीत

भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरे टी-20 में 7 विकेट से हरा दिया। 165 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 73 और ईशान किशन ने 56 रन की पारी खेली। ईशान डेब्यू मैच में फिफ्टी लगाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोहली की टी-20 करियर में यह 26वीं फिफ्टी रही। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम ने 6 विकेट गंवाकर 164 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 166 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया।

टीम इंडिया की जीत का एनालिसिस

पहले मोटी हार, फिर दो दिन बाद ही उससे भी मोटी जीत। एकदम एकतरफा। रविवार वाले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। टी-20 मुकाबले का ये दूसरा मैच था। अब 1-1 से बराबरी। तीन मैच बाकी हैं।इस बेहतरीन जीत की कई वजहें रहीं। मसलन- डेथ ओवर्स में तेज गेंदबाजों की स्लोअर गेंद, तो युवा बल्लेबाजों का फायरपावर लाल-पीले-नीले, सब रंग में दिखा। तो देखते हैं कि मुकाबले में भारतीय जीत की पांच वजहें कौन-कौन सी थीं। आइये जानते हैं..

व्हील चेयर पर ममता बनर्जी का रोड शो

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार दोपहर व्हील चेयर पर करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। नंदीग्राम में घायल होने के बाद यह उनका पहला चुनावी कार्यक्रम था। इस दौरान ममता के समर्थक एक नारा लगाते रहे- भंग पाये खेला होबे! (टूटे पैर से खेलेंगे)। 10 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन के बाद प्रचार करते वक्त ममता के बाएं पैर, सिर और सीने में चोट लगी थी। बदले हालात में ममता समर्थकों ने नया नारा गढ़ दिया है। इस दौरान ममता ने भी कहा कि घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है।

बंगाल में नंदीग्राम के SP-DM हटाए गए

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट के मामले में चुनाव आयोग ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। ममता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार उनके सिक्योरिटी इंचार्ज विवेक सहाय को पद से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है। पूर्व मेदिनीपुर (इसी जिले में नंदीग्राम आता है) के SP प्रवीण प्रकाश और DM विभु गोयल भी हटाए गए हैं। प्रवीण प्रकाश सस्पेंड किए गए हैं। आयोग ने पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए है। पुलिस से इसकी रिपोर्ट 31 मार्च तक मांगी है। चुनाव आयोग ने पंजाब के पूर्व DGP इंटेलिजेंस अनिल कुमार शर्मा को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया है।

एंटीलिया केस: 10 दिन की NIA कस्टडी में सचिन वझे

मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वझे को स्पेशल कोर्ट ने 10 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया है। उन्हें एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी कार रखने के मामले में शनिवार रात को गिरफ्तार किया गया था। वझे ने शुक्रवार को ठाणे की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि शुरुआती तौर पर सबूत आपके खिलाफ हैं, लिहाजा अन्य पक्षों को भी सुनना जरूरी है। कोर्ट ने उनकी इस याचिका पर सुनवाई 19 मार्च तक के लिए टाल दी थी। NIA की टीम ने उस इनोवा कार को भी बरामद कर लिया है, जो एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियों के पीछे दो बार नजर आई थी।

चार राज्यों के लिए BJP की लिस्ट

पश्चिम बंगाल और असम समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने रविवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो कोलकाता के टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। वहीं, मेट्रोमैन ई श्रीधरन को पार्टी ने केरल के पलक्कड़ से चुनावी मैदान में उतारा है। दक्षिण की सुपरस्टार एक्टर खुशबू सुंदर को पार्टी ने तमिलनाडु की थाउसंड लाइट्स सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति को शनिवार को हुई दूसरी बैठक के बाद पार्टी ने पुडुचेरी को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के प्रत्थ्याशियों की सूची जारी की।

हनीट्रैप में फंसे आर्मीमैन ने दीं खुफिया सूचनाएं

राजस्थान के सीकर के रहने वाले सेना के एक जवान को आर्मी की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी महिला एजेंट को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला एजेंट ने उसे हनीट्रैप किया था। वह उससे वीडियो कॉल पर न्यूड होकर अश्लील बातें करती थी। छुट्टियों पर गांव आए जवान आकाश महरिया ने जब पाकिस्तानी एजेंट्स से बात की तो वह इंटेलिजेंस के रडार पर आ गया। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 22 साल का आकाश सितंबर 2018 को सेना में भर्ती हुआ था। उसने जनवरी 2019 में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी।

देश में कोरोना के एक्टिव केस फिर 2 लाख के पार

देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 25,154 नए मरीज मिले हैं। 16,519 संक्रमित ठीक हुए हैं, जबकि 159 की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस, यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 8,477 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचकर 2 लाख 7 हजार 499 हो गया है। यह 11 फरवरी को 1 लाख 33 हजार 79 पर पहुंचा था। 17 सितंबर को आए कोरोना पीक (10.17 लाख) के बाद यह सबसे कम था। देश में अब तक 1.13 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं।

एक्सप्लेनर

विदेशी जेलों में भी हैं भारतीय कैदी

नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी जैसे भगोड़ों को भारत वापस लाने की कोशिश कर रहा है। नीरव मोदी के मामले तो सफलता मिलती भी दिख रही है। लेकिन, क्या आप जानते हैं दुनियाभर की जेलों में 7 हजार से ज्यादा भारतीय कैद हैं। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल में सबसे ज्यादा और पाकिस्तान में सबसे कम भारतीय कैदी हैं। ये वो आंकड़ा है जो सरकार के पास मौजूद है। और उन देशों का आंकड़ा है जिन्होंने भारत सरकार से जानकारी साझा की है। कई ऐसे भी देश हैं जो इस तरह की जानकारी साझा नहीं करते। यानी, ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है।

पॉजिटिव खबर

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लाखों का बिजनेस

आज की कहानी है तीन दोस्त अविनाश सिंह, जसकरन मनोचा और आकाश जैन की। जिन्होंने भुवनेश्वर की केआईआईटी डीम्ड यूनिवर्सिटी में अलग-अलग सब्जेक्ट से एक साथ पढ़ाई की। 2 साल बाद तीनों दोस्त दोबारा दिल्ली में मिले और सितंबर 2017 में DIYguru नाम के एक Edu-Tech स्टार्टअप की शुरुआत की। DIY यानी Do it Yourself के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाला यह स्टार्टअप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स को अपग्रेड करने और इस इंडस्ट्री में काम व इनोवेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्स और ऑन ग्राउंड प्रेक्टिकल ट्रेनिंग उपलब्ध कराता है। महज 3 साल में ही टर्नओवर 60 लाख रुपए पहुंच गया है।

कोरोना से लड़ाई में साथ आए भारत-अमेरिका

2022 के अंत तक US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प (US- IDFC) कोरोना वैक्सीन बनाने में हैदराबाद की कंपनी भारतीय बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की आर्थिक मदद करेगा। साल के अंत तक वैक्सीन के 100 करोड़ डोज के निर्माण का लक्ष्य रखा है। अमेरिकी एजेंसी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, वैक्सीन का निर्माण स्ट्रेनेंट रेगुलेटरी ऑथराइजेशन और WHO के साथ इमरजेंसी यूज लिस्टिंग से किया जाएगा। इसमें जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी शामिल है। यह खबर QUAD देशों की शुक्रवार को हुई बैठक के तुरंत बाद आई है।

चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

केंद्र सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों की बची हुई हिस्सेदारी को भी बेचने की योजना बना रही है। असेट मॉनिटाइजेशन के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस हिस्सेदारी की बिक्री की जाएगी। पिछले महीने हुई सचिवों की कमेटी की बैठक के हवाले से सूत्रों का कहना है कि इन चारों हवाई अड्डों में से सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) की बची हुई हिस्सेदारी बेचेगी। इसके अलावा समिति ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 13 और हवाई अड्डों को चुन लिया गया है।

हॉलीवुड को भाया इंडिया

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड को भारत भा गया है। भारतीय बाजार की क्षमता देखकर अब हॉलीवुड अपनी पहुंच बढ़ाएगा। आने वाले समय में हॉलीवुड फिल्मों में न केवल भारतीय सितारे और किरदार बढ़ेंगे बल्कि उनकी भारत में शूटिंग भी बढ़ेगी। हॉलीवुड के बड़े डॉयरेक्टर स्टूडियो शूटिंग के लिए भारत जाने और भारतीय दर्शकों के लिहाज से फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। उनके जेहन में कश्मीर, मुंबई, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, गोवा, एमपी समेत कई विकल्प शूटिंग लोकेशन के रूप में हैं। हॉलीवुड स्टूडियो ने भारत के बहुभाषी मार्केट में पहुंच मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों की डबिंग का बजट दोगुना कर दिया है।

