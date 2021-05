Hindi News

National

Dainik Bhaskar Top News Headlines; Interval Between Two Doses Of Covishield Increased To 12 Weeks To High Court Irritated With Vaccination Caller Tune And Lockdown Extended In Maharashtra And Bihar And More

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: कोवीशील्ड की दो डोज के बीच अब 12 हफ्ते का अंतर, वैक्सीनेशन की कॉलर ट्यून से चिढ़ा हाईकोर्ट और महाराष्ट्र-बिहार में बढ़ा लॉकडाउन

नमस्कार! देश में कैसे आएंगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज? प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या राहत दी है? क्या है UP में डैमेज कंट्रोल का फेक मॉडल? आज सुबह हम ऐसी ही खास खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ…

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर..

ICMR की COVID-19 नेशनल टास्क फोर्स की अहम बैठक होगी, इसमें प्लाज्मा थैरेपी के बेतहाशा इस्तेमाल को लेकर फैसला हो सकता है।

उत्तराखंड के चार धामों में से यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 15 मई को गंगोत्री, 17 मई को केदारनाथ और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।

प्रधानमंत्री आज किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए की आठवीं किस्त जारी करेंगे, इस मौके पर किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है।

देश-विदेश

कोवीशील्ड की दो डोज के बीच का अंतर बढ़ा

वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोवीशील्ड के 2 डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। फिलहाल 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में कोवीशील्ड के दो डोज लगाए जा रहे हैं। सरकार को सलाह देने वाले नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन (NTAGI) ने इसकी सिफारिश की थी। पैनल ने साफ किया कि कोवैक्सिन की डोज में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इसी साल मिलेंगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज

देश में वैक्सीन की कमी के बीच गुरुवार को नीति आयोग के सदस्य वीके पाॅल ने एक उम्मीद भरी घोषणा की। पॉल ने बताया कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी। पाॅल ने कहा कि कोई भी वैक्सीन जिसे FDA या WHO ने अप्रूव किया हो, उसे भारत आने की अनुमति होगी। विदेश मंत्रालय दुनिया में अन्य वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के भी संपर्क में है।

वैक्सीन की कॉलर ट्यून से चिढ़ा हाईकोर्ट

केंद्र के मोबाइल कॉलर ट्यून पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि जब भी कोई फोन लगाता है तो उसे चिढ़ पैदा करने वाली ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगवाइए, कौन लगाएगा वैक्सीन, जब ये है ही नहीं। अदालत ने कहा कि इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है। अदालत ने कहा कि आपको सभी को वैक्सीन देनी चाहिए।

प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए गुरुवार को कुछ निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले जिलों में सामूहिक रसोई खोली जाए ताकि मजदूर और उनके परिवार दो वक्त का खाना खा सकें।

मोदी के मंत्री बोले- वैक्सीन नहीं तो क्या फांसी पर लटक जाएं?

केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने गुरुवार को महामारी को लेकर अदालती आदेशों पर तल्ख बयान दिया है। उन्होंने पूछा कि कोर्ट ने जैसा निर्देश दिया है, अगर उतनी वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो क्या खुद को फांसी पर लटका लें? हालांकि गौड़ा ने ये तो माना कि अदालतों की मंशा सही है कि देश में हर किसी को वैक्सीन लगनी चाहिए।

बंगाल में राज्यपाल धनखड़ को काले झंडे दिखाए

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को गुरुवार को काले झंडे दिखाए गए। धनखड़ कूचबिहार के दौरे पर चुनावों के बाद हो रही हिंसा में प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। सीतलकुची इलाके में उनके काफिले को भीड़ ने काले झंडे दिखाए, वहीं दिनहटा में वापस जाओ के नारे लगाए। सीतलकुची में चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की जान गई थी।

कोरोना के बीच हिदायतों वाली ईद

देशभर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPBL), दारूल उलूम देवबंद और देश की कई मस्जिद कमेटियों ने इस बार ईद पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी है। देवबंद ने फतवा जारी किया है और कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने से बेहतर चाश्त की नमाज यानी घर पर नमाज अदा करना बेहतर है।

UP में डैमेज कंट्रोल का फेक मॉडल

UP में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बदतर हो गए हैं। संक्रमण शहर से गांवों में पहुंच चुका है। इसके बावजूद योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसका दावा है कि राज्य के गांवों में कोरोना के माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। यहां तक कि WHO (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) भी योगी के कोविड मैनेजमेंट का कायल हो गया है। सरकार ने WHO का एक ट्वीट भी रीट्वीट किया है।

लालू का तंज- बिहार सरकार और कोरोना एक जैसे

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार सरकार की तुलना कोरोना से की है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि कोरोना और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं। दोनों जन-जीवन के लिए खतरनाक हैं और दोनों नजर नहीं आते, यानी अदृश्य हैं। चारा घोटाला केस में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली AIIMS से डिस्चार्ज होकर बेटी मीसा भारती के घर पर रुके हुए हैं।

कोरोना की तीसरी लहर के लिए महाराष्ट्र की तैयारी

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर आने पर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़कर 2300 मीट्रिक टन प्रतिदिन पहुंच सकती है। इसके लिए प्रतिदिन 3,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन के लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 'मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन' के तहत उद्योग समूहों को विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।

भोपाल में महामारी के बीच अस्पताल में महापाप

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (BMHRC) में कोरोना संक्रमित महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला से 6 अप्रैल को BMHRC में दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म की धारा-376 में मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस या अस्पताल ने इसकी जानकारी महीनेभर बाद भी परिवार को नहीं दी। जबकि घटना के अगले दिन पीड़ित की मौत हो गई।

एक्सप्लेनर

कितना खतरनाक है कोरोना का नया वैरिएंट?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में सामने आए कोरोनावायरस यानी SARS-CoV-2 के नए वैरिएंट B.1.617 को वैरिएंट्स ऑफ कंसर्न की सूची में शामिल किया है। यानी यह 2019 में चीन के वुहान में मिले ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले अधिक संक्रामक और घातक है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के लिए भी नया वैरिएंट ही जिम्मेदार है।

पढ़िए पूरी खबर...

राजस्थान में एक्टिव केस 2 लाख के पार

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले और कम होती रिकवरी ने गहलोत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों की बात करें, तो प्रदेश में 16,384 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और सिर्फ 12,840 लोग ही रिकवर हुए। इस दौरान 164 लोगों की मौत भी हुई। एक्टिव केस के मामले में राजस्थान देश में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। राजस्थान से ज्यादा एक्टिव केस सिर्फ कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में ही हैं।

बिहार में 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

बिहार में लॉकडाउन को अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 25 मई तक पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी समीक्षा में लॉकडाउन का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है। इसलिए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। बढ़े हुए लॉकडाउन में शादी-विवाह पर और सख्ती की गई है। अब इसमें 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

महाराष्ट्र में 1 जून तक सबकुछ लॉक

महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। इसके साथ बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए निगेटिव RT-PCR अनिवार्य कर दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 816 मरीजों की मौत हुई और 46,781 नए मरीज मिले। अब राज्य में कुल पॉजिटिव केस 52.2 लाख हो गए हैं। मृतकों का कुल आंकड़ा 78,007 तक पहुंच गया है।

सेंट्रल विस्टा के विरोध का असर छत्तीसगढ़ में

महामारी के बीच केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा परियोजना पर चौतरफा हमलों के बीच छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नवा रायपुर में निर्माणाधीन राजभवन, मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों-अधिकारियों के लिए शुरू आवासीय परियोजनाओं का काम रोक दिया गया है। वहीं नई विधानसभा के निर्माण के लिए जारी टेंडर को निरस्त कर दिया गया है।

पॉजिटिव खबर

स्टार्टअप कम्युनिटी मॉडल की कामयाबी

बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले प्रितेश आनंद बचपन से ही खुद का कुछ करना चाहते थे। 2019 में उन्होंने स्टार्टअप कम्युनिटी मॉडल यानी नए स्टार्टअप के लिए वर्कस्पेस प्रोवाइड कराने के साथ-साथ नेटवर्क और मार्केट बिल्डिंग का काम शुरू किया। अभी 100 के करीब उनके क्लाइंट्स हैं और उनकी कंपनी का रेवेन्यू 75 लाख रुपए सालाना है।

पढ़िए पूरी खबर...

नेपाल में केपी शर्मा ओली फिर बने PM

केपी शर्मा ओली विश्वास मत हारने के तीन दिन बाद फिर नेपाल के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी शुक्रवार शाम उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। ओली को नेपाली सं‌विधान के अनुच्छेद 76 (3) के तहत प्रधानमंत्री चुना गया है। इसके पहले सोमवार को राष्ट्रपति ने विपक्ष को यह मौका दिया था कि वे गुरुवार रात 9 बजे तक सरकार बनाने का दावा पेश करें।

आपदा में अवसर तलाशता चालबाज चीन

देश में कोविड की दूसरी लहर चल रही है। इससे निपटने के लिए भारत पूरी दुनिया से सामान खरीद रहा है, लेकिन पड़ोसी देश चीन के सप्लायर आपदा में अवसर का लाभ उठा रहे हैं। चीनी सप्लायर्स ने कोविड की रोकथाम से जुड़े सामान की कीमतों में कई गुना वृद्धि कर दी है। हांगकांग में भारत की कौंसिल जनरल प्रियंका चौहान ने कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चीन के सामने विरोध जताया है।

सऊदी से चावल की बोरियां लाए इमरान खान

तीन दिन की यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश लौट गए हैं। सऊदी सरकार ने पाकिस्तान को चावल की 19,032 बोरियां दान की हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान जितनी कीमत के चावल सऊदी अरब से लेकर आए हैं, इससे ज्यादा पैसे तो उन्होंने अपनी यात्रा पर खर्च कर दिए।

श्रीलंका में कमाल दिखाएगी भारत की B टीम

टीम इंडिया जून में इंग्लैंड दौरे पर जा रही है। वहां, 18 से 22 जून तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप और अगस्त-सितंबर से मेजबान टीम के साथ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज होनी है। BCCI ने बताया है कि जुलाई में भारत की एक अन्य टीम श्रीलंका के दौरे पर जाएगी। यानी श्रीलंका दौरे पर भारत की B टीम जाएगी। हालांकि इतिहास देखें, तो युवा खिलाड़ियों की टीम हमेशा मिशन फतह करती रही है।

सुर्खियों में और क्या है..