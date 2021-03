Hindi News

National

Dainik Bhaskar Top News Headlines; Mamta's Gotra Card Before The Second Phase Of Voting In Bengal To NIA Discovers Sachin Vaze's 7th Car And 12 Terrorists Are Sentenced For Life In Rajasthan And And Vaccine Is Effective On All Mutents Of Coronavirus And More

मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: बंगाल में वोटिंग से पहले ममता का गोत्र कार्ड, NIA ने खोजी सचिन वझे की 7वीं कार, राजस्थान में 12 आतंकियों को उम्रकैद और कोरोना पर असरदार है वैक्सीन

नमस्कार!

बंगाल में किसने कहा- एक और महिला की हत्या कराएगी BJP? IPL में दिल्ली टीम की कमान किसे मिली है? कहां माता-पिता ने निकाली जिंदा बेटी की शवयात्रा? बॉलीवुड में NCB ने किस एक्टर को हिरासत में लिया? आज सुबह हम ऐसी ही खास खबरें आपके लिए लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ...

सबसे पहले देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है..

BSE का मार्केट कैप 204.81 लाख करोड़ रुपए रहा। एक्सचेंज पर 49% कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही।

3,162 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1,551 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1,402 कंपनियों के शेयर गिरे।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर..

बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की CBI जांच की मांग की है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। दोनों ही राज्यों में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है।

मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अध्यक्ष शरद पवार की सर्जरी होगी। वे गॉल ब्लैडर में तकलीफ के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं।

देश-दुनिया

दूसरे फेज की वोटिंग से पहले दीदी का गोत्र कार्ड

पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेला है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि चुनाव प्रचार करते वक्त मैं एक मंदिर गई। वहां पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरा गोत्र मां, माटी और मानुष है। इस घटना के बाद मुझे त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर का वाकया याद आ गया। वहां भी पुजारी ने मुझसे मेरा गोत्र पूछा था और मैंने यही जवाब दिया था, लेकिन मैं आज सभी को बता रही हूं कि मेरा असल गोत्र शांडिल्य है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहा कि ममता चुनाव हारने के डर से गोत्र बता रही हैं। उन्होंने ममता से सवाल किया कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी शांडिल्य तो नहीं है।

बंगाल में बीजेपी वर्कर की मां की मौत पर बयानबाजी

इससे पहले ममता बनर्जी ने BJP कार्यकर्ता की मां शोवा मजूमदार की मौत का आरोप भी भाजपा पर ही मढ़ा। उन्होंने कहा कि BJP के पास अपनी पार्टी की एक और महिला की हत्या कराने का प्लान है। ये लोग यूपी-बिहार के गुंडों से महिला की हत्या कराएंगे और दोष बंगाल पर मढ़ देंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नंदीग्राम में ममता हार रही हैं, इसलिए वे दुखी हैं। BJP कार्यकर्ता की मां की मौत को उत्तर प्रदेश से जोड़ना अपनी जिम्मेदारियों से भागने जैसा है।

बंगाल के मोयना में BJP कैंडिडेट पर हमला

बंगाल के सियासी घमासान में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को थम गया। प्रचार के आखिरी दिन BJP और TMC ने पूरा जोर लगा दिया। वहीं, मंगलवार शाम मोयना से BJP प्रत्याशी और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर उन्हें घायल कर दिया गया। डिंडा ने हमले के पीछे TMC समर्थकों का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि हमलावरों की संख्या 50 के करीब थी। इससे पहले नंदीग्राम में प्रचार कर रहे शाह और ममता बनर्जी के बीच तीखी बयानबाजी हुई। शाह ने कहा कि नंदीग्राम में दीदी की हार के साथ ही बंगाल में परिवर्तन होगा। वहीं, ममता ने कहा कि भाजपा को बंगाल से बोल्ड आउट करना है

राजस्थान में सिमी के 12 आतंकियों को उम्रकैद

जयपुर की जिला अदालत ने मंगलवार को सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को आतंकी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक आरोपी को बरी भी कर दिया। ये सभी आतंकी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे और इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। राजस्थान में सिमी की स्लीपर सेल से जुड़ा यह मामला 7 साल पुराना है। ATS और SOG ने 2014 में 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था। इन पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने में शामिल होने का आरोप था। आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर के, 3 जोधपुर के, एक-एक जयपुर और पाली के और एक बिहार के गया का है। जिस स्टूडेंट को बरी किया गया है, वह जोधपुर का रहने वाला है।

ड्रग्स केस में एक्टर एजाज खान NCB की हिरासत में

अभिनेता एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया। एजाज कुछ दिनों से शूट के सिलसिले में राजस्थान में थे। आज वे जैसे ही मुंबई लौटे, NCB की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल NCB की एक टीम उन्हें अपने ऑफिस ले जाकर पूछताछ कर रही है। एजाज बिग बॉस-7 में साथी कन्टेस्टेंट के साथ मारपीट के बाद भी सुर्खियों में आए थे। वे साल 2018 में भी प्रतिबंधित दवाओं को लेकर गिरफ्तार हो चुके हैं। NCB सूत्रों की माने तो एजाज खान और ड्रग्स के मुंबई में सबसे बड़े सिंडीकेट यानी बटाटा गैंग के बीच लिंक मिले हैं।

NIA को सचिन वझे की सातवीं कार बरामद मिली

एंटीलिया केस में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को नवी मुंबई के कमोठे क्षेत्र से एक कार बरामद की है। इस कार का उपयोग सचिन वझे का सहकर्मी API प्रकाश ओवल कर रहा था। NIA को शक है कि इस कार में ही मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी। अब तक बरामद की गई 7 कारों में से ये पहली कार है, जो सचिन वझे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये मित्सुबिशी कंपनी की आउटलैंडर कार है। इसे 2011 में रजिस्टर्ड कराया गया था। इससे पहले रविवार को टीम ने मुंबई की मीठी नदी से एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, DVR, CD, एक गाड़ी की दो नंबर प्लेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए थे। अब इस नंबर प्लेट को लेकर नया खुलासा हुआ है। यह नंबर प्लेट जालना के रहने वाले राज्य के समाज कल्याण विभाग में क्लर्क विनय नाडे की चोरी हुई 'मारुति इको' कार की है।

मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर की अर्जी पर सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट (HC) में मंगलवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दो याचिकाएं सुनवाई के लिए पहुंचीं। पहली याचिका मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दायर की है। उन्होंने राज्य के गृह मंत्री देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप की CBI से जांच कराने की मांग की है। चीफ जस्टिस ने याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार का दिन तय कर दिया है। वहीं, मुंबई की वकील डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल ने भी एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर मामले की जांच NIA के साथ ED से भी कराने की मांग की। इस पर कोर्ट ने पाटिल को कड़ी फटकार लगाई।

पंत को IPL में दिल्ली टीम की कमान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम दिल्ली कैपिटल्स ने 14वें सीजन के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया है। पंत बतौर कप्तान पहली बार टूर्नामेंट खेलेंगे। टीम के रेग्युलर कप्तान श्रेयस अय्यर कंधे में चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अय्यर इंग्लैड के खिलाफ वनडे में फील्डिंग करते समय चोटिल हुए थे। तब उनकी जगह प्लेइंग-11 में पंत को खिलाया गया था। दो वनडे में पंत ने फिफ्टी लगाई थीं। भारत ने इंग्लैंड को सीरीज में 2-1 से हराया था। पंत घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी दिल्ली की कप्तानी कर चुके हैं। वे 2017 में कप्तान रहे थे।

एक्सप्लेनर

मोदी के बांग्लादेश दौरे के विरोध में हिंसा के पीछे कौन?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर गए थे। मोदी के दौरे के बाद बांग्लादेश के कुछ शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध का सबसे ज्यादा असर ब्राह्मणबरिया, चटगांव और ढाका में रहा। इन प्रदर्शनों में कम से कम एक दर्जन लोग मारे गए। सोमवार को खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि यह हिंसा विरोध का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके लिए साजिश रची गई थी। इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी का हाथ था। ये प्रदर्शन कब से शुरू हुए? प्रदर्शन करने वाले कौन थे और उनका क्या कहना था? प्रदर्शन हिंसक कैसे हो गया? इसमें आतंकी एंगल सामने आने के बाद क्या हुआ? आइये समझते हैं...

कोरोना पर असरदार हैं वैक्सीन

केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरनाक ब्रिटेन और ब्राजीलियन वैरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन और कोवीशील्ड टीका प्रभावी है। वहीं, संक्रमण के दक्षिण अफ्रीकी वैरिएंट को लेकर रिसर्च जारी है। इधर, अमेरिका में की गई एक स्टडी में दावा किया गया है कि इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन पहले डोज के बाद भी काफी असरदार हैं। इन वैक्सीन का पहला डोज लेने के दो हफ्ते बाद संक्रमण का खतरा 80% तक कम हो जाता है। जबकि दूसरा डोज लेने के दो हफ्ते बाद रिस्क 90% तक घट जाता है। ये डेटा अमेरिका के उन 4000 लोगों पर की गई स्टडी से सामने आए हैं, जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। इनमें हेल्थकेयर वर्कर्स भी शामिल हैं।

महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के लिए कम पड़े बेड

मुंबई में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात के बीच बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक, निजी अस्पतालों को 80% बेड और 100% ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। कोरोना के मरीजों को वार्ड वॉर रूम से बेड अलॉट किए जाएंगे। अस्पतालों को मरीजों को सीधे भर्ती करने से रोक दिया गया है। BMC के मुताबिक, मुंबई के अस्पतालों में अब सिर्फ 23% बेड खाली बचे हैं। महानगरपालिका ने पिछले हफ्ते 21 हजार बेड्स की क्षमता बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इनमें से अब तक सिर्फ 12 हजार 742 बेड्स ही उपलब्ध हो सके हैं।

WHO ने कहा- वुहान की लैब से नहीं फैला कोरोना

कोरोना वायरस इंसानों में कैसे फैला, पिछले एक साल से जारी इस बहस के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की टीम की ओर से एक बड़ा दावा सामने आया है। WHO के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह वायरस संभवतया चमगादड़ से किसी दूसरे जानवर (इंटरमीडियरी) के जरिए इंसानों तक पहुंचा होगा। एक्सपर्ट्स ने इस वायरस के वुहान (चीन) की लैब से लीक होने की बात को खारिज कर दिया है। हालांकि, एक्सपर्ट्स की टीम ने वायरस के इंसानों तक पहुंचने की वजह को लेकर कोई पुख्ता जवाब नहीं दिया है। बता दें कि WHO के एक्सपर्ट्स की टीम कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए चीन गई थी।

कोरोना बढ़ने से घटे पेट्रोल-डीजल के दाम

दुनियाभर में कोरोना के केस बढ़ने का असर क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेल की कीमतों पर नजर आ रहा है। लगातार नेगेटिव खबरों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 65 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई थीं। इसका असर भारत में भी दिखा। सरकारी तेल कंपनियों ने 5 दिन बाद एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की है। मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 22 पैसे और डीजल की कीमतों में 23 पैसे की कमी की गई। दिल्ली में पेट्रोल अब 90.56 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जबकि डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर है। इसमें अभी और गिरावट का अनुमान है।

पॉजिटिव खबर

स्ट्रॉबेरी की खेती से लाखों की कमाई

आज की पॉजिटिव खबर में बात चंडीगढ़ की रहने वाली वृत्ति नरूला और उनके भाई पार्थ नरूला की। 26 साल की वृत्ति फैशन डिजाइनर हैं जबकि 21 साल के पार्थ अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। दोनों मिलकर चार एकड़ जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। साथ ही इसकी प्रोसेसिंग के बाद जेली, जैम जैसे प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में सप्लाई भी करते हैं। वृत्ति कहती हैं कि लॉकडाउन में जब मार्केट बंद हो गए तब हमने तय किया कि हम लोग इसे चंडीगढ़ में ही लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। एक साल के भीतर 1100 से ज्यादा ग्राहक उनसे जुड़ गए हैं। हर दिन 100 के करीब उनके पास ऑर्डर आते हैं। इससे प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपए की कमाई हो रही है।

महाराष्ट्र में पुलिस पर हमले पर कार्रवाई

महाराष्ट्र के नांदेड़ में सोमवार को होला-मोहल्ला जुलूस के दौरान पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के मामले में 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हमले में 4 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस टीम पर तलवार, पत्थर और डंडों से हमला तब हुआ, जब वे नांदेड़ साहब में बिना परमिशन के होने वाले होला-मोहल्ला जुलूस को रोकने के लिए गए थे। उपद्रवियों ने SP और DSP की गाड़ी पर भी हमला किया था। भीड़ अचानक गुरुद्वारे से बाहर निकली और बैरिकेड तोड़कर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हिंसा में कई वाहनों को भी नुकसान हुआ है।

बिहार में एक साथ 6 बच्चों की जलकर मौत

अररिया में पलासी के कवैया गांव में मंगलवार सुबह एक ही घर में खेल रहे 6 बच्चों की आग में जलने से मौत हो गई। इनकी उम्र ढाई से 5 साल बताई जा रही है। ये सभी एक कमरे में मक्के के भुट्‌टे सेंक रहे थे। पास में ही मवेशियों का सूखा चारा रखा था। जिसमें चिंगारी से आग लग गई और बच्चे उसमें घिर गए। बच्चों की चीख सुनकर परिवार वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग लगने के बाद गांव के लोगों ने अपने संसाधनों से ही आग पर काबू पाया। सरकार ने मृत बच्चों के परिजन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है।

जीते जी बेटी की शवयात्रा और अंतिम संस्कार

बेटी के लव मैरिज या इंटर कास्ट मैरिज करने पर अमूमन उसे ऑनर किलिंग यानी परिवार के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन झारखंड के चतरा जिले के टंडवा में अपनी बेटी के लव मैरिज करने पर गुस्साए पिता ने जीवित बेटी की शव यात्रा निकाली। इसमें अर्थी पर बेटी के शव की जगह उसके पुतले को रखा गया था। लड़की की मां ने भी इस अर्थी को कंधा दिया। इसके बाद उस पुतले का रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। ऑनर किलिंग के खिलाफ संदेश देता यह अनूठा मामला धनगडा पंचायत के खरीका गांव का है। यहां रहने वाली सबिता (25) ने गांव के ही चचेरे भाई से लव मैरिज कर ली थी। इससे ही परिवार उससे नाराज था।

सुर्खियों में और क्या है..