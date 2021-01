Hindi News

National

Dainik Bhaskar Top News Headlines; Republic Day 2021 Parade To Farmers Protest Tractor Rally And Digital Voter ID And More

मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: आज दिल्ली में राजपथ पर होंगे जवान तो ट्रैक्टर पर किसान, सिक्किम में भिड़े भारत-चीन के सैनिक और अब डाउनलोड कीजिए डिजिटल वोटर ID

नमस्कार!

राष्ट्रपति ने कब और कैसे किसानों को सलाम किया? कोरोना लॉकडाउन ने गरीबों पर कैसे कहर ढाया है? देश में किस तरह बढ़ रहा है ई-ग्रॉसरी का मार्केट? ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर

राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह होगा। पहली बार इसमें कोई विदेशी चीफ गेस्ट नहीं होगा।

किसानों की ट्रैक्टर परेड पर देशभर की निगाहें होंगी। इस दौरान सुरक्षा के लिए 3 राज्यों की पुलिस तैनात रहेगी।

देश-विदेश

ट्रैक्टर रैली के बाद संसद मार्च करेंगे किसान

किसान आज दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सोमवार को एक और ऐलान कर दिया। किसान संगठनों ने कहा कि वे 1 फरवरी को संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे। इसी दिन सदन में बजट पेश किया जाना है। इधर, खबर है कि पुलिस ने 5 हजार ट्रैक्टर और 5 हजार किसानों को ही आज के प्रदर्शन में शामिल होने की इजाजत दी है। लेकिन, किसानों ने सिंघु, टीकरी और गाजीपुर पर करीब एक लाख ट्रैक्टर पहुंचने का दावा किया है।

सिक्किम में भारत-चीन की झड़प

भारत-चीन के सैनिकों में एक बार फिर झड़प हुई है। सेना ने सोमवार को जारी बयान में कहा, '20 जनवरी को सिक्किम के नाकु ला में दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने हुए थे।' चीन ने LAC पर घुसपैठ की कोशिश की थी। रोकने पर चीनी सैनिकों ने हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। झड़प में चीन के 20 सैनिक और भारत के 4 जवान जवान जख्मी हुए। हालांकि, सेना ने किसी के घायल होने की जानकारी नहीं दी है।

वायरस ऑफ इनइक्वेलिटी

कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश के सबसे बड़े 100 अमीरों की संपत्ति 35% बढ़ गई। उनकी संपत्ति में 13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ, इसी दौरान 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी छिन गई थी। NGO ऑक्सफैम (Oxfam) की 'द इनइक्वेलिटी वायरस' नाम की रिपोर्ट के मुताबिक, महामारी से पूरी दुनिया में असमानता बढ़ी है। सबसे बड़े एक हजार अरबपतियों की स्थिति तो नौ महीने में ही सुधर गई लेकिन, गरीबों को पहले जैसी स्थिति में आने में एक दशक से ज्यादा का समय लग जाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा- किसानों को सलाम

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोमवार शाम को राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतीय उन किसानों को सलाम करता है, जिन्होंने हमारे बड़े आबादी वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कहा कि हमारा देश किसानों की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सरकार की वैक्सीन डिप्लोमैसी

भारत सरकार ने विदेशी मिशनों के डिप्लोमैट्स और उनके परिजन को कोरोना वैक्सीन लगाने की पेशकश की है। विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल डिवीजन ने विदेशी मिशनों को खत भेजकर वैक्सीन लगाने की इच्छा रखने वाले डिप्लोमैट्स और उनके परिजन की लिस्ट मांगी है। चिट्ठी कहती है कि दोस्ताना रिश्ते का हाथ बढ़ाते हुए भारत सरकार एलिजिबल विदेशी डिप्लोमैट्स और उनके परिजन को कोरोना वैक्सीन की पेशकश कर रहा है। हालांकि यह स्वैच्छिक होगा।

अब डाउनलोड करें डिजिटल वोटर ID

वोटर ID कार्ड खोने या खराब हो जाने पर दोबारा बनवाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन, अब वोटर ID को डिजिटली डाउनलोड किया जा सकेगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को इसकी शुरुआत की। हालांकि, 31 जनवरी तक सिर्फ वे वोटर्स अपना वोटर ID डिजिटल फॉर्मेट में ले पाएंगे, जिन्होंने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में अप्लाई किया है। एक फरवरी से सभी वोटर्स को यह सुविधा मिलने लगेगी।

किराने का ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा

भारत में ई-ग्रॉसरी को भविष्य के सबसे बड़े बाजार के रूप में देखा जा रहा है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ऑनलाइन ग्रॉसरी खरीदने में तेजी आई है। लॉकडाउन के दौरान 80 प्रतिशत लोगों ने कीमत और सिलेक्शन की बजाए सुविधा के लिए ऑनलाइन ग्रॉसरी को चुना। 2024 तक ई-ग्रॉसरी मार्केट के 18 बिलियन डॉलर (करीब 1.31 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंचने का अनुमान है। होमगार्डन कंसल्टिंग फर्म रेडसियर के अनुसार, ई-ग्रॉसरी बाजार 2020 में 60 फीसदी बढ़ा है और 2021 की पहली छमाही तक इसके 41-49 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

एलन मस्क की कंपनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रविवार को एक ही रॉकेट से 143 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया। कॉस्ट कटिंग के लिहाज से लॉन्च किया गया यह मिशन कैब में राइड शेयर करने जैसा है। इसे ट्रांसपोर्टर -1 नाम दिया गया। फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से टू स्टेज फाल्कन-9 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट स्पेस में भेजे गए। कंपनी के मुताबिक, राइडशेयर प्रोग्राम छोटी सैटेलाइट कंपनियों को कम कीमत पर स्पेस तक पहुंच देता है।

पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन

रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के धुर विरोधी एलेक्सी नवेलनी की गिरफ्तारी के विरोध में 109 शहरों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी में प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने रविवार तक 3500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इनमें नवेलनी की पत्नी यूलिया नवलन्या, प्रवक्ता और वकील भी शामिल हैं। दावा है कि पुतिन के खिलाफ रूस में यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। इसे लेकर पुतिन ने भी सख्त रवैया अपनाया है। कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने प्रदर्शकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। लोगों को खींचकर बसों और ट्रकों में ले जाया गया।

एक्सप्लेनर

WHO में अमेरिका की वापसी के मायने

अमेरिका एक बार फिर WHO का हिस्सा बन गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले को पलट दिया है। ट्रम्प ने WHO को कोरोना से निपटने में नाकाम बताया था। उनका आरोप था कि WHO पर चीन का नियंत्रण है इसलिए हम इससे अलग हो रहे हैं। अमेरिका की वापसी से WHO को बड़ी फाइनेंशियल मदद मिलेगी। WHO में अमेरिका की वापसी के क्या मायने हैं? इससे WHO में क्या बदलाव होगा? आइये जानते हैं...

पॉजिटिव खबर

दुनिया के इकलौते सुईंग मशीन आर्टिस्ट

आज हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं, जो सिलाई मशीन से नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। वो कपड़े पर धागे से ऐसी तस्वीरें बनाते हैं, मानों कोई ब्रश से कैनवास पर रंग भर रहा हो। ये कलाकारी वो पेंट, ब्रश और कलर से नहीं बल्कि सिलाई मशीन करते हैं। अरुण बजाज विश्व के इकलौते सुईंग मशीन आर्टिस्ट हैं। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और यूनिक व‌र्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के साथ गिनीज व‌र्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल है।

