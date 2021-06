Hindi News

मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: WTC फाइनल के तीसरे दिन भारत को 116 रन की बढ़त, कोरोना से मौत पर मुआवजा नहीं देगा केंद्र और 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज

नमस्कार!

नए IT नियमों पर भारत ने UN को क्या जवाब दिया है? अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोपों के बीच PM कैसे सक्रिय हुए हैं? दिल्ली में कैसे जारी है चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी की जंग? आज सुबह हम ऐसी ही खास खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ…

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर..

दुनियाभर के 109 देशों में योग दिवस मनाया जाएगा। कोरोना के चलते अधिकतर जगह वर्चुअल कार्यक्रम होंगे।

CBSE और ICSE के 12वीं के असेसमेंट के मु्द्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।

केंद्र सरकार 18 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को आज से फ्री कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी।

देश-विदेश

7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज

आज दुनियाभर में 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार इसकी थीम 'योग फॉर वेलनेस' है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए समर्पित है। कोरोना के चलते इस बार सामूहिक योग की जगह इसे वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किया जा रहा है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का संबोधन भी वर्चुअल तरीके से हुआ। इस बार लगभग 190 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है।

WTC फाइनल के तीसरे दिन भारत को 116 की बढ़त

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का रविवार को तीसरा दिन था। दिन की शुरुआत करते हुए टीम इंडिया ने पहली पारी में 217 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने खेल खत्म होने तक 2 विकेट गंवाकर 101 रन बना लिए। इस लिहाज से भारतीय टीम को 116 रन की बढ़त हासिल है। न्यूजीलैंड के लिए डेवॉन कॉनवे ने 54 और टॉम लाथम ने 30 रन की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और पेसर ईशांत शर्मा ने 1-1 विकेट लिया।

केंद्र 18+ के हर व्यक्ति को फ्री कोरोना वैक्सीन देगा

देशभर में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इसका ऐलान किया था। अब अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन भी जारी की थी जो आज से लागू हो गई है।

नए IT नियमों पर भारत का जवाब

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ किया है कि नए IT नियम सोशल मीडिया के आम यूजर्स को ताकत देने के लिहाज से डिजाइन किए गए हैं। IT मिनिस्ट्री ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तीन एक्सपर्ट्स ने 11 जून को भारत सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि नए IT नियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के हिसाब से नहीं हैं। ये ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करते हैं।

केंद्र ने कहा- कोरोना से मौत पर 4 लाख मुआवजा नहीं

कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजन को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें केंद्र ने कहा है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकेगी। आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार का तर्क है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए और दूसरी पर नहीं, तो यह गलत होगा।

जमीन घोटाले के आरोपों के बीच PM की मीटिंग

अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद में घोटाले के आरोपों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून को अयोध्या के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में उत्तरप्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी (ADA) ने शहर के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की विकास योजनाएं तैयार की हैं।

मोदी के समर्थन में शिवसेना विधायक

महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्‌ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से भाजपा नीत NDA गठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया है। सरनाइक का आरोप है कि राज्य सरकार की प्रमुख सहयोगी पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना को कमजोर कर रही हैं, ऐसे में अच्छा होगा कि हम फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आ जाएं।

दिल्ली में जारी LJP की जंग

लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के मालिकाना हक और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कब्जे के लिए चाचा-भतीजा के बीच जारी जंग तेज होती जा रही है। दिल्ली के 12, जनपथ में चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि इसमें बिहार समेत 12 स्टेट प्रेसिडेंट के साथ ही 90% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हैं। सभी ने अपना समर्थन चिराग को दिया है।

मौत के बाद रामविलास पासवान का वीडियो

राजनीतिक कारणों से लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में दरार पड़ चुकी है। इस बीच रामविलास पासवान का एक पुराना वीडियो सामने आया है। वीडियो में वे कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि चिराग शिखर पर पहुंचे। रामविलास का निधन हुए 255 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं।

बीकानेर में अवैध मकान गिरा, 3 की मौत

राजस्थान में बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बन रही एक बिल्डिंग रविवार शाम अचानक गिर गई। इससे काम कर रहे 9 मजदूर दब गए। इनमें से तीन की मौत हो गई और 5 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। एक की तलाश की जा रही है। यह बिल्डिंग दो दिन पहले ही बननी शुरू हुई थी। घटना के वक्त यहां 9 ही मजदूर काम कर रहे थे। ये सभी मलबे में दब गए।

वेब सीरीज की शूटिंग पर पुलिस का डंडा

भोपाल में संडे लॉकडाउन होने के बाद भी वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे क्रू पर पुलिस का डंडा चल गया। शूटिंग के लिए प्रशासन की इजाजत भी नहीं ली गई थी। मामला चिनार पार्क का है। यहां गांधी v/s गोडसे नाम की वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी। इसे देखने के लिए कई लोग जमा हो गए। पुलिस ने शूटिंग बंद कराते हुए लोगों को पार्क से खदेड़ा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वेब सीरीज के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी हैं। रविवार को शूटिंग के दौरान वे तो नहीं आए थे, लेकिन उनकी टीम शूटिंग करवा रही थी।

वैक्सीनेशन के लिए 10 किमी ट्रैकिंग

देश में दूरदराज के इलाकों में वैक्सीनेशन में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, यह पश्चिम बंगाल के एक वीडियो से साफ पता चल जाता है। ये वीडियो अलीपुरद्वार जिले का है। यहां वैक्सीन लगाने वाली टीम को जंगलों, पहाड़ों और पथरीले रास्तों से होते हुए 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। इसके बाद वे अदमा नाम के गांव में पहुंचे। यह वीडियो रविवार को सामने आया है। देखिए वीडियो...

