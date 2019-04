नई दिल्ली. तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को तीन दिनों के बाद नई दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सीने में संक्रमण के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपने ट्विटर अकाउंट से शुक्रवार को एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा कि अस्पताल से बाहर निकलकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं।

HHDL speaks to members of the Tibetan press on his release from the hospital in New Delhi, India on April 12, 2019. (Video courtesy VOA Tibetan Service) pic.twitter.com/DqFKCgEY1n