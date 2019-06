Dainik Bhaskar Jun 30, 2019, 01:33 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सुपरहिट फिल्म दंगल से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत करने वालीं जायरा वसीम ने रविवार को एक्टिंग छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें कहा है कि मुझे इस क्षेत्र में काम करके खुश नहीं मिली क्योंकि यह मेरे धार्मिक विश्वासों में दखलअंदाजी कर रहा था।'' दंगल में अभिनय के लिए जायरा को श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। जायरा ने लिखा-

5 years ago I made a decision that changed my life and today I’m making another one that’ll change my life again and this time for the better Insha’Allah! :) https://t.co/ejgKdViGmD