Dainik Bhaskar Sep 09, 2019, 04:39 PM IST

नागपुर. मिशन चंद्रयान-2 के तहत चंद्रमा की सतह पर पहुंचे विक्रम से अब भी सिग्नल संपर्क टूटा है। इसे जोड़ने के प्रयास जारी हैं। इसी बीच नागपुर पुलिस ने सोमवार को एक हार्ट टचिंग ट्वीट किया। पुलिस ने लिखा है, ‘‘डियर विक्रम, रिस्पॉन्स दो, सिग्नल तोड़ने के लिए हम आपका चालान नहीं काटेंगे।’’ नागपुर पुलिस ने चंद्रयान-2 और चालान के बीच ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर तैयार किया है कि लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ट्वीट को एक मिनट के अंदर ही 7500 लाइक्स और 2400 से अधिक बार रिट्वीट किया गया।

Dear Vikram, Please respond 🙏🏻. We are not going to challan you for breaking the signals! #VikramLanderFound #ISROSpotsVikram @isro #NagpurPolice

बता दें, सितंबर के पहले हफ्ते में चंद्रयान-2 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने में हुई बढ़ोतरी देश में खासी चर्चा में हैं। बीते शुक्रवार को पूरा देश इसरों के लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के जागता रहा। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत लापरवाह वाहन चालकों पर लग रहे हजारों रुपए के जुर्माने लोगों की नींद उड़ा रहे हैं।

इधर, लैंडर से संपर्क की कोशिश जारी

इसी बीच रविवार को इसरो प्रमुख ने कहा था, चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर सलामत होने की जानकारी मिली है। इससे कुछ उम्मीद जागी है। चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम से जुड़े अनुमानों की सोमवार को तब पुष्टि हो गई, जब इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि लैंडिंग के दौरान विक्रम गिरकर तिरछा हो गया है, लेकिन टूटा नहीं है। वह सिंगल पीस में है और उससे संपर्क साधने की पूरी कोशिशें जारी हैं।

लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं

नागपुर सिटी पुलिस के ट्विटर हैंडल से हुए ट्वीट पर भी लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग ट्वीट को इसरो टैग के साथ रिट्वीट कर रहे हैं।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘मुझे पता है नागपुर पुलिस चांद पर है।’एक अन्य यूजर ने इसे ‘ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर’कहा है।

एक दूसरे ने ट्वीट किया, ‘133 करोड़ भारतीयों की उम्‍मीदें विक्रम से जुड़ी हुई हैं, यह अपवाद है और आपका ट्वीट असाधारण।’

Nagpur Police!!

Yes, indeed , Hopes of 133 crore Indians attached to #Vikram . It's truly an exception!

And YOUR tweet is EXCEPTIONAL!