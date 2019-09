Dainik Bhaskar Sep 15, 2019, 01:26 AM IST

सूरत. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार काे पाकिस्तान काे चेतावनी दी कि वह आतंकवाद को शह देना बंद करे। पाकिस्तान नहीं सुधरा ताे दुनिया की काेई भी ताकत उसे टूटने से नहीं राेक सकती।

देश की रक्षा करते हुए माेर्चे पर शहीद 122 जवानों के परिजनाें के सम्मान समारोह में सूरत पहुंचे राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता का राग अलापता है। लेकिन पीओके के मुद्दे और आतंकवाद खत्म करने की शर्त पर ही बातचीत संभव है।

हाल ही में एक सभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था, “मैं जब तक नहीं कहूं एलओसी पार नहीं करना।’ इस पर राजनाथ ने कहा- मैं इमरान से कहना चाहता हूं कि हमारे सैनिक भी एलओसी पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैनिक वहां से किसी को वापस नहीं जाने देंगे। पाक नहीं सुधरा तो उसके टुकड़े होने से विश्व की कोई ताकत रोक नहीं सकती।

उन्हाेंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन धर्म के अनुयायी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे दुर्व्यवहार की वजह से पाक खुद ही टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। उन्हाेंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करने का पीएम माेदी का फैसला ऐतिहासिक है।

