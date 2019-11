Dainik Bhaskar Nov 02, 2019, 12:56 PM IST

ताशकंद. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के लिए तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को उज्बेकिस्तान पहुंचे। ताशकंद में उन्होंने शनिवार को कहा कि आतंकवाद एक गंभीर वैश्विक समस्या है। इसको खत्म करने के लिए दोहरा चरित्र और अपवादों को छोड़कर सबको एकसाथ लड़ना होगा। आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय कानून और तंत्र को मजबूत करते हुए सख्ती से लागू करना होगा।

Attending the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) meeting at Tashkent in Uzbekistan.



In my address I highlighted the significance of this organisation in effectively addressing the challenges facing the region. pic.twitter.com/jXPCvVZcmH