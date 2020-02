Dainik Bhaskar Feb 14, 2020, 04:29 PM IST

नई दिल्ली. शुक्रवार को भारतीय एविएशयन इंडस्ट्री पर भी वैलेंटाइन डे का असर नजर आया। इसकी शुरूआत दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइन्स को मैसेज भेजकर की। शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट ने इंडिगो एयरलाइन्स को वैलेंटाइन डे मैसेज भेजकर कहा- ‘वादा करो कि कभी भी मेरा रनवे छोड़कर नहीं जाओगी।’ इसके जवाब में इंडिगो ने कहा- ‘प्यारे दिल्ली एयरपोर्ट तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा समय पर वापस ले लाता है, हर बार।’

@delhiairport Oh darling, your love brings me back on-time, every time! #DELlovesYou #ValentinesDay2020 #LetsIndiGo

दिल्ली एयरपोर्ट ने इस पर रीट्वीट किया, ‘मेरी प्यारी इंडिगो, भविष्य में हमारी कई योजनाएं हैं।’ इंडिगो की ओर से जवाब आया, ‘जब भी तुम ऐसा कहते हो, कुछ-कुछ होता है।’ बात आगे बढ़ाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट किया, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूं। इंडिगो ने इस पर कहा, ‘मैं जानता हूं कि तुम्हारा लव अफेयर एक से अधिक है।’

‘हे एयर इंडिया, तुम हमेशा मेरी लव एट फर्स्ट साइट रहोगी।’

दिल्ली एयरपोर्ट ने एयर इंडिया को टैग कर ट्वीट किया, ‘हे एयर इंडिया, तुम हमेशा मेरी लव एट फर्स्ट साइट रहोगी।’ एयर इंडिया ने इसका ‘‘ तुम्हारे दिल में जगह पाना हमेशा बहुत अच्छा लगता है’’ लिखकर जवाब दिया। कई दूसरी एयरलाइन्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से किए गए इन ट्वीट्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी।

Hey @airindiain, you’ll always be my love at first flight! #DELlovesYou #ValentinesDay2020