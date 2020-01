Dainik Bhaskar Jan 13, 2020, 09:15 AM IST

नई दिल्ली. भाजपा की दिल्ली इकाई ने मनोज तिवारी का वीडियो इस्तेमाल करने के लिए आम आदमी पार्टी कोे 500 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है। आप ने पार्टी के थीम सॉन्ग ‘लगे रहो केजरीवाल’ में मनोज तिवारी के एडिटेड वीडियो का इस्तेमाल किया है। भाजपा ने इसे लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत की है।

वीडियो में तिवारी आप के पोल कैंपेन सॉन्ग में डांस करते नजर आ रहे हैं। तिवारी ने इसे इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी एक्ट का उल्लंघन करार दिया और वीडियो का इस्तेमाल करने के लिए आप पर सवाल उठाए हैं।

#LageRahoKejriwal song is so good even sir @ManojTiwariMP is also dancing on it. pic.twitter.com/Ye3077PMK4