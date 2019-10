Dainik Bhaskar Oct 16, 2019, 12:49 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की कि दिव्यांगों को ऑड-ईवन स्कीम से छूट दी जाएगी। केजरीवाल ने कारगिल युद्ध के ‘हीरो’ मेजर डीपी सिंह के एक ट्वीट का जवाब देते हुए ये बात कही। दिवाली के बाद राजधानी में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू रहेगा।



मेजर डीपी सिंह ने ट्वीट कर पूछा था, ‘‘दिव्यांगों का क्या होगा। मैं दिव्यांग हूं और मेट्रो-बसों से जाने में परेशानी होती है। मेरे पास एक मात्र विकल्प मेरी कार है। फिर मैं और मेरे जैसे लोग क्या करें?’’ मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मेजर ने उन्हें धन्यवाद भी दिया।

Yes @MajDPSingh, persons with disabilities will definitely be exempt during Odd Even https://t.co/w1G6X7M9HN