Dainik Bhaskar Jan 31, 2020, 05:08 PM IST

नई दिल्ली. पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन की मोदी को चुनाव हराने की अपील पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। शुक्रवार को केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं।देश की एकता पर हमला करने के पाकिस्तानी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते एनसीसी के कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान को हराने में भारत को कुछ दिन ही लगेंगे। इसके बाद ही हुसैन ने मोदी को हराने का ट्वीट किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी (मंगलवार) को राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) की रैली में कैडेट्स को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश हमसे तीन-तीन जंग हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे हराने में 10-12 दिन भी नहीं लगेंगे। वह दशकों से हमसे प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। इसमें हजारों नागरिकों, जवानों की जान गई है।



फवाद हुसैन का मोदी विरोधी बयान

मोदी के इस बयान के बाद इमरान सरकार के विज्ञान और प्रोद्यौगिकी फवाद हुसैन ने #Modimadness हैशटैग के साथ ट्वीट करके कहा था- भारत के लोगों को मोदी के पागलपन को हराना चाहिए। दिल्ली चुनाव हारने के दबाव में वह अनर्गल दावे कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र को खतरे में डाल रहे हैं। कश्मीर, नागरिकता कानून और गिरती अर्थव्यवस्था पर आंतरिक और बाहरी प्रतिक्रिया से मोदी ने अपना संतुलन खो दिया है।

People of India must defeat #Modimadness ,Under pressure to lose another State Elections(Delhi on Feb 8th),he resorts to ridiculous claims and threats endangering Region,Mr Modi has lost balance after internal and external reaction to Kashmir,Citizenship laws and failing economy https://t.co/bBIyOvf5Ee