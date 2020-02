Dainik Bhaskar Feb 11, 2020, 10:51 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली में भाजपा 22 साल से सत्ता से दूर है। उधर, भाजपा मुख्यालय पर रात में ही गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाई गई, जिसमें लिखा गया था- पराजय से हम निराश नहीं होते। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर 8 फरवरी को हुए चुनावों की गिनती जारी है। रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि रुझानों से संकेत मिलता है कि आप-भाजपा के बीच अंतर है, लेकिन अभी भी समय है। हम आशान्वित हैं। परिणाम कुछ भी हो, राज्य प्रमुख होने के नाते मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं।

मनोज तिवारी ने कहा, ‘‘मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूं। मुझे विश्वास है कि आज का दिन भाजपा के लिए अच्छा होगा। अगर हम 55 सीटें जीतते हैं तो किसी को इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। अपने-अपने परिश्रम से सब लोगों ने परीक्षा दी है। आज पंडित दील दयाल उपाध्याय जी का बलिदान दिवस है। संयोग से आज 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि रिजल्ट भाजपा के पक्ष में अच्छा आने वाला है।’’

उधर, डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा- हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने पांच साल तक लोगों के लिए काम किया है।

दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए

कांग्रेस नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के शुरुआती रूझान को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “ईवीएम टैंपर प्रूफ नहीं है और कोई भी विकसित देश इसका इस्तेमाल नहीं करता है। एक पल के लिए तो सोचें कि आखिर ये देश इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं?” उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से ईवीएम मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया।

No Machine which has a Chip is Tamper Proof. Also please do for a moment think, why no Developed Country uses EVM?