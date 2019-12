Dainik Bhaskar Dec 08, 2019, 12:47 PM IST

नई दिल्ली. रानी झांसी रोड इलाके में अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में आज तड़के आग लग गई। हादसे में 43 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग को भयावह बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को 7 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

रिहाइशी इलाके में चल रही इस फैक्ट्री में स्कूल बैग बनाए जाते हैं। दमकल विभाग के अफसर सुनील चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री में बैग्स, बॉटल और अन्य मटैरियल रखे हुए थे। इस वजह से आग तेजी से फैली। इलाका संकीर्ण होने से रेस्क्यू में मुश्किल आई।

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy.

We have lost more than 40 innocent lives to the tragic fire. I've ordered a magisterial inquiry into its cause, no culprit will be spared



We can't bring back lost lives, but Delhi govt will provide ₹10 L assistance to families that lost their loved ones & ₹1 L for the injured. pic.twitter.com/SOT5kR9l5J