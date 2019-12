Dainik Bhaskar Dec 08, 2019, 05:28 PM IST

नई दिल्ली. दिल्ली की अनाज मंडी स्थित फैक्ट्री में आग लगने के बाद, इमारत से लोगों को निकालने गए दमकलकर्मी ने 11 युवकों की जान बचाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दमकलकर्मी राजेश शुक्ला को 'असली हीरो' बताया और कहा कि पैर में चोट के बावजूद, उन्होंने अंत तक अपना काम किया। फैक्ट्री में रविवार तड़के भीषण आग लगी थी, जिसमें 44 लोगों की मौत हो गई और 15 जख्मी हो गए।

रेस्क्यू के दौरान राजेश के पैर में चोट लग गई। उन्हें एनएलजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सत्येंद्र जैन ने हॉस्पिटल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) ने कहा कि जिस इमारत में आग लगी उसके लिए फायर क्लीयरेंस नहीं ली गई थी। मरने वालों में ज्यादातर बिहार के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है।

Fireman Rajesh Shukla is a real hero. He was the first fireman to entered the fire spot and he saved around 11 lives. He did his job till the end despite of his bone injuries. Salute to this brave hero. pic.twitter.com/5aebB2XLUd