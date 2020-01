Dainik Bhaskar Jan 30, 2020, 09:00 PM IST

नई दिल्ली.नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ मार्च से पहले गुरुवार को जामिया यूनिवर्सिटी के पास हुई फायरिंग की विभिन्न राजनीतिक दलों ने निंदा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस उपायुक्त को दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इसके लिए भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयान को जिम्मेदार ठहराया।

गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के बाद ट्वीट किया, ‘‘ मैंने इस मामले में दिल्ली के पुलिस आयुक्त से बात की है। उन्हें आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार इस प्रकार की किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रधानमंत्री बताएं कि वे हिंसा के साथ या अहिंसा के: प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया जब भाजपा सरकार के मंत्री और नेता लोगों को गोली मारने के लिए उकसाएंगे, भड़काऊ भाषण देंगे तब ये सब होना मुमकिन है। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि वे कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं? वे हिंसा के साथ खड़े हैं या अहिंसा के साथ? वे विकास के साथ खड़े हैं या अराजकता के साथ?

केजरीवाल ने शाह से कहा- दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारें

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारनी चाहिए। उन्होंने शाह की ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘‘दिल्ली में क्या हो रहा है? कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है। कृपया इसका ध्यान रखिए।’’आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा हार के डर से दिल्ली का चुनाव स्थगित करना चाहती है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर भड़काऊ भाषण देकर दिल्ली का माहौल खराब करने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोली चलाने वाले को कपड़े से पहचानें: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घटना के बाद ट्वीट किया- अनुराग ठाकुर और उनके साथ रैली में मौजूद सभी देशभक्तों को नफरत फैलाने के लिए शुक्रिया। अब छात्रों को सीधे गोली मारी जा रही है और पुलिस खड़ी देख रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कपड़े से पहचानें। उन्होंने हमलावर को पकड़ने में तेजी नहीं दिखाने के लिए दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि जामिया के छात्रों पर कार्रवाई करने वाली दिल्ली पुलिस की बहादुरी अब कहां गई।

Thanks to @ianuragthakur & all the 9 PM nationalists who have created so much hatred in this country that a terrorist shoots a student while cops watch



Hi @PMOIndia identify him by his clothes https://t.co/GfrWpBUgGF pic.twitter.com/BwBtrfdukP