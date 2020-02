Dainik Bhaskar Feb 24, 2020, 05:10 PM IST

नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को दूसरे दिन भी दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उपद्रवियों ने कई जगहों पर पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान पथराव में जख्मी गोकलपुरी थाने के हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल की मौत हो गई। वहीं, शहादरा के डीसीपी अमित शर्मा अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मौजपुर, कर्दमपुरी, चांद बाग, यमुना विहार, भजनपुरा और दयालपुर समेत 10 इलाकों में धारा 144 लागू की है।

पुलिस के मुताबिक, जाफराबाद, मौजपुर समेत आसपास के इलाके में सीएए समर्थक और विरोधी आमने-सामने आ गए। दोनों तरफ से पथराव हुआ। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। मौजपुर में एक गोदाम को आग के हवाले कर दिया। वहीं, भजनपुरा में एक पेट्रोल पम्प को आग लगाने की खबर है। इलाके में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। इसबीच, डीएमआरसी ने मौजपुर और बाबरपुर मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए।

डीसीपी (नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली) वेद प्रकाश सूर्य ने कहा- हमने दोनों पक्षों से बात की है। अब स्थिति नियंत्रण में है। हिंसा में कुछ लोगों के घायल होने की खबरें हैं। हम लोगों से शांति की अपील करते हैं। लोग अपने घरों में रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

Entry & exit of Jaffrabad and Maujpur-Babarpur are closed. Trains will not be halting at these stations.