Dainik Bhaskar Sep 05, 2019, 11:19 PM IST

नई दिल्ली. ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से नाराज एक शख्स ने बीच सड़क पर अपनी बाइक में आग लगा दी। घटना मालवीय नगर थाना क्षेत्र के शेख सराय इलाके की है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे की हालत में था। इसीलिए उसपर जुर्माना किया गया था।

गुरुवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मालवीय नगर थानाक्षेत्र में त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, चिराग दिल्ली के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक से आ रहे व्यक्ति को रोका गया। पाया गया कि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी रखी है। पुलिस के कार्रवाई के विराधे में आरोपी ने बाइक को आग लगा दी। बीच सड़क पर बाइक धू-धू कर जल उठी। इससे कुछ देर के लिए अफरातफरी सा माहौल रहा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाया।

पुलिस ने आरोपी बाइक चालक को हिरासत में लेकर रिपोर्ट दर्ज की है। राकेश नाम के आरोपी का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा।

Upset over challan drunk man set his bike on fire in Delhi Sheikh Sarai Area.