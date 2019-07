Dainik Bhaskar Jul 13, 2019, 01:13 PM IST

नई दिल्ली. शहर के शाहदरा में झिलमिल इलाके में शनिवार को रबर फैक्ट्री में आग लग गई। अग्निशमन दस्ते ने बताया कि आग बड़ी है। घटना में जनहानि की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 9.25 पर आग लगने की सूचना मिली। 31 दमकलकर्मी आग पर काबू करने में जुटे हुए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक घटना में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है।

Delhi: Fire breaks out in a rubber factory in Jhilmil industrial area. 26 fire tenders present at the spot pic.twitter.com/eHEqPEZ2HE