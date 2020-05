दैनिक भास्कर May 07, 2020, 05:36 PM IST

पानीपत. कोरोना वायरस का इलाज न मिलने पर दम तोड़ने वाले दिल्ली पुलिस के जवान अमित राणा का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के पंजाबी बाग में किया गया। इस दौरान उनके परिजन वहां मौजूद थे। अमित के शव पर पुलिसकर्मियों से लेकर दूसरे लोगों ने भी फूल बरसाकर अंतिम श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली सरकार ने अमित के परिजनों को 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यह घोषणा खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है।

अस्पताल दर अस्पताल जाते रहे लेकिन नहीं मिला इलाज, अॉडियो भी हुआ वायरल

दिल्ली पुलिस में कार्यरत सोनीपत के हुल्लाहेड़ी के जवान अमित राणा की मौत कोरोना की वजह से हुई लेकिन उन्हें समय पर ईलाज नहीं मिल पाया। आरोप हैं कि जवान को उसके दो दोस्त उपचार के लिए कई अस्पतालों में लेकर गए, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं किया। आरएमएल अस्पताल में जाते हुए उसकी मौत हो गई।

मृतक के दोस्त नवीन ने एक जवान से दिल्ली के अस्पतालों की व्यवस्था के बारे में फोन पर बात की। इसके बाद इनकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। नवीन ने बताया कि अमित को सोमवार की शाम हल्का बुखार आया था। दवाई लेकर वह कमरे पर सो गया था। रात 2 बजे अमित ने उसे बताया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह उसे सुबह हैदरपुर में बनाए गए हेल्थ सेंटर पर ले गए।

Deeply saddened by the news of the death of Delhi Police Ct. Amit. His sacrifice in fight against COVID-19 will always be remembered



He was a great warrior who brought glory to the frontline police personnel fighting against pandemic.



My deepest condolences to bereaved family. https://t.co/pGzxSW945t