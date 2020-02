Dainik Bhaskar Feb 29, 2020, 03:50 PM IST

नई दिल्ली. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर शनिवार सुबह कुछ युवकों के समूह ने देश के गद्दारों को गोली मारने के नारे लगाए। आम दिनों की तरह स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही जारी थी, इसी दौरान सफेद शर्ट और सिर पर गमछा ओढ़े कुछ लड़के अचानक 'देश के गद्दारों को, गोली मारो...' की नारेबाजी करने लगे। यही नारा दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक रैली में लगवाया था। नारेबाजी के दौरान स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने 6 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है। सभी से पूछताछ चल रही है।

Men shouting "desh ke gaddaaron ko, goli maaron saaron ki" in broad daylight, in the middle of Delhi, at Rajiv Chowk metro station, earlier this morning. This is how Hindu terror is normalised. Please amplify. Everyone should know the dangerous direction this country is taking. pic.twitter.com/80cKO95MF8