Dainik Bhaskar Dec 13, 2019, 01:37 PM IST

नई दिल्ली. ‘रेप इन इंडिया’ वाले बयान को लेकर राहुल गांधी शुक्रवार को तल्ख नजर आए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बयान पर राहुल से माफी की मांग की थी। राहुल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि मोदी ने तो दिल्ली को रेप कैपिटल बताया था। मेरे पास इसकी क्लिप है।



राहुल गांधी ने कहा, ‘‘नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूर्वोत्तर को जलाया है। उस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी मुझ पर हमला बोल रहे हैं। मैं अपना बयान फिर से कहता हूं कि मोदीजी ने कहा कि मेक इन इंडिया होगा। हमें लगा कि मेक इन इंडिया दिखाई देगा। आज जब हम अखबार खोलते हैं तो हमें रेप इन इंडिया दिखाई देता है। मेरे पास एक क्लिप है जिसमें मोदीजी दिल्ली को रेप कैपिटल कह रहे हैं। हम इसे सोशल मीडिया पर डालेंगे, ताकि सब इसे देख सकें।’’



‘भाजपा विधायक ने रेप किया’

राहुल ने कहा, ‘‘उन्नाव में भाजपा के विधायक ने लड़की का रेप किया है। लड़की का एक्सीडेंट करवाया गया। मोदीजी कुछ नहीं बोले। मोदीजी हिंसा का प्रयोग करते हैं। हर जगह हिंसा हो रही है। कश्मीर में हिंसा हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है।’’



‘मोदी ने देश की इकोनॉमी नष्ट की’

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा, ‘‘आज रघुराम राजन जी ने मुझसे कहा कि अमेरिका-यूरोप में भारत की बात ही नहीं हो रही। जब बात होती है तो अर्थव्यवस्था पर नहीं, अपराध पर होती है। मोदीजी को जवाब देना है कि उन्होंने हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी, उसे नष्ट क्यों कर दिया?’’

राहुल गांधी ने यह क्लिप ट्विटर पर पोस्ट की

Modi should apologise.



1. For burning the North East.



2. For destroying India’s economy.



3. For this speech, a clip of which I'm attaching. pic.twitter.com/KgPU8dpmrE