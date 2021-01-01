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बवाल के बाद लाल किले की 10 तस्वीरें:उपद्रवियों ने टिकट काउंटर से लेकर बाथरूम तक में की थी तोड़फोड़; CCTV भी तोड़कर बाहर फेंके

नई दिल्ली28 मिनट पहले
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लाल किले के एंट्री गेट पर खड़ी CISF की गाड़ी को उपद्रवियों ने सबसे पहले निशाना बनाया। - Dainik Bhaskar
लाल किले के एंट्री गेट पर खड़ी CISF की गाड़ी को उपद्रवियों ने सबसे पहले निशाना बनाया।

26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हुए उपद्रव की ताजा तस्वीरें सामने आने लगी हैं। उपद्रवियों ने लाल किले के टिकट काउंटर से लेकर अंदर ऑफिस और बाथरूम तक में तोड़फोड़ की है। कुर्सियां, टेबल सब कुछ तोड़ दिया है। दफ्तर की फाइलें यहां-वहां बिखरी पड़ी मिलीं। अंदर खड़ी CISF की गाड़ी की हालत इस कदर खराब हो गई जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट के बाद होती है। उपद्रवियों ने अंदर घुसते ही सबसे पहले CCTV को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंदर के लगभग सभी CCTV कैमरे टूटे हुए हैं।

लाल किले के टिकट काउंटर को निशाना बनाया गया। अंदर लगे ग्लास कवर को भी उपद्रवियों ने तोड़ दिया। पंखे तक खींचकर तोड़ डाले।
लाल किले के टिकट काउंटर को निशाना बनाया गया। अंदर लगे ग्लास कवर को भी उपद्रवियों ने तोड़ दिया। पंखे तक खींचकर तोड़ डाले।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल लाल किला पहुंचे। उन्होंने अफसरों से हालात का जायजा लिया। नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। पर्यटन मंत्री ने विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल लाल किला पहुंचे। उन्होंने अफसरों से हालात का जायजा लिया। नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। पर्यटन मंत्री ने विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।
गैलरी में लगी जाली को भी नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ डकैती समेत 10 से ज्यादा आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है।
गैलरी में लगी जाली को भी नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ डकैती समेत 10 से ज्यादा आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है।
लाल किले के ऑफिस में रखी फाइलें भी बाहर फेंक दी गई हैं। अब पर्यटन विभाग और लाल किले के प्रशासनिक अफसर फाइलों को रिकवर करने की कोशिश में जुट गए हैं।
लाल किले के ऑफिस में रखी फाइलें भी बाहर फेंक दी गई हैं। अब पर्यटन विभाग और लाल किले के प्रशासनिक अफसर फाइलों को रिकवर करने की कोशिश में जुट गए हैं।
लाल किले की खिड़कियों के ग्लास को भी उपद्रवियों ने तोड़ दिया। पर्यटन विभाग पूरे नुकसान का हिसाब-किताब लगाने में जुट गया है।
लाल किले की खिड़कियों के ग्लास को भी उपद्रवियों ने तोड़ दिया। पर्यटन विभाग पूरे नुकसान का हिसाब-किताब लगाने में जुट गया है।
लाल किले के एंट्री गेट पर हुई तोड़फोड़। लगेज स्कैनर को भी तोड़ दिया गया।
लाल किले के एंट्री गेट पर हुई तोड़फोड़। लगेज स्कैनर को भी तोड़ दिया गया।
लाल किले के अंदर लगे कई CCTV कैमरों को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। बताया जाता है कि उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। पुलिस अब बचे हुए CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।
लाल किले के अंदर लगे कई CCTV कैमरों को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। बताया जाता है कि उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। पुलिस अब बचे हुए CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।
बुधवार को मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस के साथ अब रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
बुधवार को मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस के साथ अब रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
किले के कमरों में जगह-जगह सामान बिखरा पड़ा है। पर्यटन विभाग की तरफ से अब साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया गया है।
किले के कमरों में जगह-जगह सामान बिखरा पड़ा है। पर्यटन विभाग की तरफ से अब साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया गया है।
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